Els Festers i Festeres d’Alginet Llançaran el Llibret de Festes 2023 amb Innovacions i Tradicions Unides

Un Nou Llibret de Festes: Integració del Poble i Noves Idees per a la Celebració

Sopars de Carretera, Tornejos i Concursos: Les Activitats Destacades de les Festes d’Alginet

Els festers i festeres d’Alginet han posat a la venda el seu llibret de festes 2023. Aquests 42 joves nascuts entre el 1998 i el 2000, segons ens ha explicat la seua vicepresidenta, han creat un llibre ben diferent de com s’estava fent fins ara, incorporant al poble de diferents maneres.

No obstant això, els recents nascuts no són els únics protagonistes d’aquest llibre. La seua venda, dirigida per Ana, la responsable, va començar amb un carret per el carrer, una tradició que uneix a la comunitat.

Dins d’aquest llibre, els lectors trobaran el tradicional programa de festes, on destaca el seu plat fort: els sopars de carretera. Aquest esdeveniment culinari ofereix una experiència única que combina la gastronomia local amb l’ambient festiu d’Alginet.

Els organitzadors volen animar a tot el món a participar en els tornejos i concursos organitzats per a la propera setmana. Ja siga soles o en companyia, la diversió està garantida en aquestes festes que prometen ser memorables.

Aquest nou llibret de festes reflecteix l’esperit i la vitalitat dels festers i festeres d’Alginet, i és una invitació oberta a tots els veïns i visitants per a unir-se a la celebració. Amb la venda d’aquest llibre, la festa pren una nova dimensió, incloent-hi a tot el poble d’una manera més participativa i vibrant.

Els interessats a adquirir el llibre poden fer-ho a través de diferents punts de venda locals o en línia a la pàgina web oficial d’Alginet. No perdeu l’oportunitat de ser part d’aquesta tradició renovada i de gaudir d’unes festes plenes de sorpreses, color i alegria.