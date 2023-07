Els germans Teruel García cedeixen a la col·lecció d’art municipal de l’Ajuntament un quadre amb el retrat del Mestre Serrano

El saló de plens de l’Ajuntament de Sueca va acollir ahir a la vesprada l’acte de cessió al municipi de Sueca d’un quadre que representa el retrat del Mestre Serrano. Propietat dels germans Francisco i Pascual Teruel García, en rebre’l en herència de la seua mare, Rosario García Rebull. En la signatura del document de cessió permanent de l’obra, han sigut presents l’alcalde en funcions, Julián Sáez, i el regidor de Patrimoni, Joan López. Els quals ha mostrat el seu agraïment a la família Teruel García per este gest.

“Estem molt agraïts perquè, a més, enguany estem celebrant el 150 aniversari del naixement del Mestre Serrano. Va ser la pròpia família qui es va posar en contacte amb l’alcalde, Dimas Vázquez, perquè es produïra la cessió”. Ha explicat el regidor de Patrimoni, Joan López.

El retrat del Mestre Serrano, un oli de 93 x 79 cm. d’autor reconegut d’acord amb la signatura llegible R. Ferrer, data de principis del segle XX. Disposa d’un marc original realitzat pel fuster i barber suecà, Ricardo García. “El quadre el tenia el meu iaio en la barberia del carrer Fillola i quan va morir va passar a ser propietat de ma mare. Ara que ella ha faltat també, vam pensar donar-lo a l’Ajuntament perquè puga ser exposat i que puga contemplar-lo tota la ciutadania. És un il·lustre de Sueca i mereix estar en un lloc ben cuidat”. Ha explicat Francisco Teruel, qui ha relatat com va arribar el quadre a la seua família “el meu iaio era amic íntim del Mestre Serrano i un gran seguidor de la seua obra, i li va demanar un retrat del carnet d’identitat perquè un pintor li fera el quadre. I venien els fills de Serrano a veure el quadre a la barberia perquè no era molt comú que existiren retrats d’ell a Sueca. El marc el va fer el meu iaio, que era ebenista”.