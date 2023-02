Els grans propietaris que tinguen vivendes buides en València pagaran un recàrrec en l’Impost de Béns Immobles (IBI). Els grans tenidors que tinguen un número important d’habitatges buits, hauran d’abonar un recàrrec del 30% en aquest impost.

Aquesta mesura s’aplica per primera vegada aquest any i té per objectiu aconseguir que baixen els preus de les vivendes. En aquest exercici fiscal s’aplicarà aquest recàrrec als propietaris que estiguen dintre del registre de grans tenidors amb habitatges buits que elabora la Generalitat. Enguany, el recàrrec, es va a aplicar un total de 41 habitatges en el terme municipal de València que són propietat de 6 grans propietaris.