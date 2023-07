Els grups parlamentaris exposen les seues postures en la compareixença de les Corts

El primer en fer la seua intervenció ha sigut Joan Baldoví, Sindic per Compromís, qui s’ha referit al pacte de govern del Partit Popular amb VOX, fent al·lusió a que, esta última formació farà de “pagafantas”.

Així mateix, Baldoví també ha sigut directe en preguntar a Carlos Mazón sobre quin és el sistema que volen per a la sanitat.

Carlos Mazón responia al síndic per Compromís fen referència a que el seu projecte és possible, tot i, amb menys impostos.

La següent en tindre la paraula ha sigut Ana Vega, Sindic per VOX, qui ha aprofitat l’ocasió per tal d’agrair als votants, i el seu partit, tan bon resultat en les passades eleccions, al temps que deixava clar que són un soci lleial per al Partit Popular.

Finalment, Miguel Barrachina, Síndic pel Partit Popular, en la seua intervenció ha fet balanç del resultat en les passades eleccions que, finalment, li han donat la victòria de la presidència de la Generalitat Valenciana a Carlos Mazón.