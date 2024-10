Els hospitals Doctor Peset i La Ribera resulten guardonats en els Best Spanish Hospitals Awards

L’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Hospital de Dénia, nominats en aquesta sisena edició dels premis, han quedat finalistes

L’Hospital Universitari Doctor Peset i l’Hospital de La Ribera han resultat guardonats en la sisena edició de Premis Best Spanish Hospitals (BSH) i l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe i l’Hospital de Dénia han quedat finalistes en aquesta mateixa convocatòria.

Així, l’Hospital Universitari Doctor Peset ha obtingut el premi a ‘Millor hospital en Avaluació Sanitària Basada en el Valor’ en la categoria d’hospitals d’alta tecnologia. Aquest guardó reconeix els esforços d’aquest centre públic sanitari valencià per orientar la pràctica assistencial cap a aquelles activitats que generen els millors resultats en salut, que siguen rellevants per al pacient i tinguen en compte, a més, els costos per al sistema sanitari.

Amb l’Avaluació Basada en el Valor, l’Hospital Universitari Doctor Peset pretén incorporar la perspectiva i percepció del pacient sobre el seu procés assistencial (recuperació parcial o completa de l’estat de salut, procés de recuperació, satisfacció global, etc), sense oblidar la garantia de la sostenibilitat d’un sistema sanitari d’alta qualitat en el futur, així com la millora contínua dels processos assistencials.

Per part seua, l’Hospital Universitari de La Ribera ha sigut reconegut com a ‘Millor hospital en l’àrea d’urgències hospitalàries’ en la categoria de ‘Hospitals Generals i de Referència’.

Per a l’obtenció d’aquest guardó, s’han tingut en compte diversos indicadors clau en la gestió clínica del Servei d’Urgències hospitalàries, com l’eficiència en l’atenció, la capacitat per a resoldre casos sense necessitat d’ingrés, i la reducció de complicacions i reingressos.

Hospitals finalistes

En quan als hospitals que han resultat nominats, cal destacar que l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha tornat a ser reconegut, per tercer any consecutiu, en els Best Spanish Hospitals Awards en la categoria d’Urgències dins de la classificació d’hospital públic i d’alta tecnologia. El Servei, on treballen 400 professionals sanitaris, atén una mitjana de 600 persones al dia.

El jurat ha valorat indicadors del servei ajustats per triatge, grups d’edat i gènere, així com el temps mitjà d’espera, el percentatge de visites en urgències, la duració mitjana de l’assistència clínica, la taxa d’urgències potencialment evitables, la taxa d’urgències que acaben en hospitalització convencional i la taxa de revisites abans de les 72 hores, entre altres paràmetres.

També a València, l’Hospital Universitari Doctor Peset, en la seua aposta per la sostenibilitat del sistema, ha resultat finalista en la categoria “Millor hospital en Costos Hospitalaris”, àrea en la qual va ser ja guanyador en 2022.

Finalment, a la província d’Alacant, l’Hospital de Dénia ha sigut nominat en les categories de ‘Unitats de Vigilància intensiva i ‘Costos Hospitalaris’.

La Unitat de Vigilància intensiva (UCI) del centre dianense és un dels seus eixos de l’atenció crítica, és atesa per un equip multidisciplinari especialitzat en l’abordatge integral del pacient i disposa de tecnologia avançada per al monitoratge. El reconeixement obtingut valora la capacitat de resposta i els estàndards aconseguits per aquest servei.

Per part seua, en la categoria de Costos Hospitalaris s’ha avaluat l’eficiència econòmica i l’optimització de recursos en la gestió hospitalària, factors clau per a l’equilibri entre qualitat assistencial i sostenibilitat econòmica.

Premis Best Spanish Hospitals Awards

Els Premis Best Spanish Hospitals Awards, organitzats per Benchmarking Sanitari 3.0, reconeixen als centres hospitalaris de tot el país que destaquen en la gestió i resultats en diferents àmbits assistencials. A través de les dades comparatives que s’analitzen en el procés de selecció, s’identifiquen els models d’èxit, que poden ser extrapolables a altres centres sanitaris.

L’objectiu d’aquestes distincions és fomentar la millora contínua dels centres sanitaris espanyols, mitjançant la comparació d’indicadors d’eficiència, qualitat assistencial i resultats en salut. Els finalistes en cada categoria se seleccionen després d’una anàlisi detallada de les dades proporcionades pels centres participants.