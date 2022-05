Comptant amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç, dirigida per Rosa Coca, de mans de CEMEF, l’Associació d’Hostalers Reunits Activament de Burjassot (ARA Burjassot), celebrarà del 12 al 14 de maig, a partir de les 19:0 hores, una nova edició de la Ruta de la Tapa.

Aquesta activitat de foment dels establiments hostalers va quedar també suspesa a causa de la pandèmia però, aquest mes de maig, es reprén amb molta força amb la seua edició número vint i amb ganes que tot Burjassot gaudisca de les millors tapes, a preus populars, i coneguen la riquesa gastronòmica de què disposa el municipi.

En aquesta ocasió participaran nou establiments hostalers de Burjassot que oferiran la seua millor tapa més una beguda per tan sols 3€. A més, participar en la ruta té de nou premi ja que, totes les persones que visiten quatre dels locals participants en aquesta, i encunyen les seues cartilles, tindran l’oportunitat de participar en el sorteig de tres sopars valorats, cadascuna d’elles en 50€.

El sorteig tindrà lloc el dijous 19 de maig a les 12.00 hores a l’Ajuntament de Burjassot.

No hi ha excusa per a degustar les millors tapes, conéixer la gran qualitat de l’hostaleria a Burjassot i passar tres tardes/nits diferents gaudint dels establiments del municipi.

