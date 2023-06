Els joves de 18 a 30 anys podran viatjar aquest estiu amb un 90% de descompte al bus i al tren

Els joves europeus d’entre 18 i 30 anys deuran registrara amb el DNI o NIE en la pàgina web del Ministeri a partir de hui i almenys 24 hores abans de realitzar la primera compra. Després de comprovar que es compleixen els requisits exigits. El Ministeri de Mobilitat, Transports i Agenda Urbana, emetrà el codi personal i intransferible que hauran d’utilitzar els beneficiaris per a adquirir els bitllets amb descomptes en les webs dels respectius operadors.

Els descomptes s’apliquen a bitllets senzills i d’anada i tornada per a viatjar entre el 15 juny i el 15 de setembre de 2023 per Espanya i Europa. Els bitllets es podran adquirir quan les empreses ultimen els canvis tecnològics necessaris. L’ús indegut dels bitllets bonificats pot implicar la suspensió del número de registre. I per la tant, de la capacitat de continuar beneficiant-se de la mesura.

El preu dels bitllets d’autobús estatal i ferroviaris de mitjana distància i ample mètric tindran una rebaixa del 90%. Els bitllets d’Avant tindran un descompte del 50%. Els serveis comercials de llarga distància i d’alta velocitat de Renfe i dels operadors privats ferroviaris comptaran amb un descompte del 50% en el preu del bitllet. Amb un màxim de 30 euros per bitllet. També s’inclourà un descompte del 50% de la Passada Interrail, quan es comercialitze a través de Renfe.