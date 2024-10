Els Jutjats de Torrent centralitzen l’atenció als familiars de les víctimes dels municipis,Paiporta, Picanya, Alaquas i Aldaia i Torrent

S’han incorporat a l’operatiu agents dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, UME d’Aragó i Protecció Civil de Badalona que han instal·lat el seu centre estratègic PMA, en el Poliesportiu Municipal Anabel Medina

Es mantenen tancats els col·legis, així com la suspensió de totes les activitats municipals. Es manté l’atenció als ciutadans en el Poliesportiu Municipal del Vedat

Primer dia de dol en Torrent

L’Ajuntament de Torrent vol informar sobre les últimes actuacions les accions que s’estan duent a terme per a intentar recuperar al més prompte possible la situació de normalitat i assistir i ajudar als familiars de les víctimes.

El partit Judicial de Torrent es converteix en el centre de coordinació de la zona zero de la major part de la Comarca, amb els municipis de Paiporta, Picanya, Alaquas i Aldaia i Torrent. Des de lso Jutjat de Torrent se centralitzarà tota l’atenció i assessorament a les famílies de les víctimes, que ascendeixen a 67 en aquests municipis.

Els Jugats de Torrent que estaran oberts les 24 hores per a atendre els familiars de les víctimes, comptaran amb un equip de 3 Jutges, 2 Lletrats de l’Administració de Justícia i funcionaris dels mateixos Jutjats. L’Ajuntament ha disposat un equip de psicòlegs que prestaran els seus serveis en els jutjats. Els familiars de les víctimes hauran d’acudir a aquests Jutjats per a rebre informació, assessorament, ajuda i qualsevol necessitat de les famílies.

L’Ajuntament de Torrent ha informat sobre la incorporació d’efectius, que al costat de la Unitat Militar d’Emergència (UME) d’Aragó, que va començar els seus treballs en el dia d’ahir, ocupant-se de la neteja dels accessos al municipi amb maquinària pesant, hui ja estan treballant agents dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, i membres de Protecció Civil de Badalona, i que fixaran el seu centre estratègic d’actuacions PMA en el Poliesportiu Municipal Anabel Medina.

Així mateix es manté atenent els afectats el Poliesportiu Municipal del Vedat, convertint-se en un centre estratègic, que es va obrir per a assistir i ajudar a les primeres persones afectades i evacuades, que en un principi van ser prop de 200 fins a arribar a més de 1.000 persones, conforme anaven avançant les hores i els esdeveniments anaven agreujant-se, on s’atenia veïns, persones de comarques veïnes, turistes de visita i tota aquelles persones que ho van necessitar i que per les circumstàncies, no van poder eixir de la ciutat. En les últimes hores, s’està produint l’arribada de gran nombre de veïns que un primer moment no van poder ser evacuats, i es van allotjar en habitatges de veïns o en les seues pròpies.

Protecció Civil i el Consell Agrari estan treballant en la neteja de 2 km, del Camí de la Pardala, per a poder facilitar l’accés als veïns que han quedat aïllats i portar assistència i aigua a aquests habitatges.

Així mateix, tècnics estan revisant el pont que dona accés des del polígon a la ciutat en la zona quatre camins, retirant un contenidor i valorar l’estat del pont per a obrir un nou accés al municipi.

S’han habilitat dos centres de recepció, per als ciutadans que volen col·laborar amb diferents productes d’alimentació, begudes, mantes i roba en l’Economat de Torrent, Mare de Deu del Popul (carrer del Mestre Victoriano Andrés, 7) i per a les empreses d’alimentació i supermercats que volen col·laborar amb aliments i productes, el Poliesportiu Anabel Medina (carrer l’Ermiteta, 2). L’Ajuntament aprofita per a fer una crida a empreses i supermercats per a col·laborar amb aliments i begudes, ja que són moltes els habitatges en situació d’aïllament durant dos dies, sense llum ni aigua, consumint els productes dels quals disposaven.

L’ajuntament informa que els col·legis no obriran fins al dilluns 4 de novembre, pels problemes d’accessos al municipi, així com, es manté la suspensió de totes les activitats municipals fins al mateix dilluns. I es demana a la ciutadania col·laboració, que no agafen vehicles si no és estrictament necessari per a facilitar les labores d ells equips d’emergència i que atenguen les instruccions de la Policia Local.

Torrent es troba en el primer dia de dol decretat per l’Ajuntament en el dia d’ahir i que romandrà fins al dissabte.

Respecte a les carreteres, romanen actives les següents incidències en les vies per talls a causa de la presència de vehicles accidentats, avariats i abandonats, que al costat de les restes vegetació i fang impedeixen el pas de vehicles.

N-332, des de km 244,200 al 246,600 i des de km 246,700 al 251, tallada per inundació.

A-7, km 336,900 TM: Quart de Poblet, danys estructurals en tots dos sentits afecten la totalitat de la calçada.

A-7, km 358 TM: Picassent, carril dret habilitat per al sentit Alacant.

CV-42 des de km 0 al 8 es troba tallada per acumulació de vehicles, i des de km 8 al 22,079 neta i oberta al trànsit.

A-7, des de km 355 fins a km 429, en tots dos sentits, queda normalitzat el trànsit. Roman algun vehicle accidentat pendent de retirar i degudament senyalitzat.

A-3 km 396 (El Rebollar) sentit València tallat per personal ATGC per als vehicles pesants.

A-3 sentit Madrid, des de km 351 fins a km 247’360 (límit Conca) buidada excepte km 337 que existeix carril dret obert.

A-3 des de Requena fins a km 326 sentit València, via expedita. Des del km 326 al 329 es troben diversos vehicles obstaculitzant la calçada. Des de km 329 fins a València, via expedita.

A-3 accés a aeroport per V-11 oberta al trànsit en tots dos sentits.

N-330, km 194 TM Utiel per enfonsament port tallada al trànsit en tots dos sentits.

V-31 sentit València oberta íntegrament. Tallada per al sentit A-7.

V-30 sentit A-7/Barcelona oberta al trànsit. Ramal per a prendre sentit Alacant tallada.

V-30 sentit Port oberta al trànsit.

CV-36, km 9 TM Alaquàs, tallada en tots dos sentits per enfonsament de Puente.

CV-50, km 41,530 TM Llombai al 45+500,310; TM Torís tallada.

CV-50, km 74 (Xest) per foradada en calçada, tala al trànsit en tots dos sentits.

CV-50, de km 58 a km 58,500 Llombai tallada.

CV-500, des de km 1 al 4 sentit Sueca, nivell groc per afluència de vehicles.

CV-525 oberta a la circulació.

CV-603, km 0 a 7,500 tallada per basses d’aigua