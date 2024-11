Els mercats tradicionals municipals donen el mobiliari a Paiporta i Aldaia per als seus mercats

Es tracta de taulells, balances i frigorífics, entre una altra mena de material, procedents de parades tancades que està en bon estat però sense ús emmagatzemats en dependències municipals

La finalitat és ajudar als mercats de les zones afectades per la dana a recuperar-se d’esta situació de vulnerabilitat en la qual es troben

El regidor de Mercats, Santiago Ballester, ha anunciat que els mercats tradicionals municipals de València donaran el mobiliari que tenen emmagatzemat en dependències municipals, en bon estat però sense ús, i que està compost principalment per taulells, balances i frigorífics als municipis afectats per les inundacions, com es va acordar en la passada Junta de Govern Local.

L’objectiu d’esta cessió, que es realitza a proposta de Confemercats, és ajudar als mercats de les zones afectades per la dana a recuperar-se d’esta situació de vulnerabilitat en la qual es troben com més prompte millor. En concret, el material es traslladarà a les parades de mercats municipals afectats per la dana com són Paiporta i Aldaia per al seu ús.

Així mateix, un informe elaborat per la Cambra de Comerç ha donat a conéixer les xifres de l’impacte socioeconòmic d’esta catàstrofe i constata que els efectes de la dana “han aconseguit a tota mena d’activitat econòmica, amb un alt grau d’afectació a l’activitat econòmica local”.

En este sentit, l’estudi indica que almenys 34 mercats municipals s’han vist afectats en el seu funcionament, així com onze parcs i centres comercials. A més, la zona zero de la dana s’emporta la pitjor part quant a les activitats econòmiques més afectades.