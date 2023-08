Els més joves protagonitzen la nit de pólvora al Coetódrom de Paterna

Centenar de tíquets i piquetes es llancen a les Cordaes Querubín, Infantil i Juvenil

Actes religiosos de la Real Cofradía en honor al Santíssim Crist de la Fe marquen la setmana

El màgic escenari de la pólvora, el Cohetódromo de Paterna, es va tornar a il·luminar amb les Cordaes Querubín, Infantil i Juvenil. Organitzades pel Ajuntament i la Federació Interpenyes, més de cent xiquets i xiquetes van participar la nit de dimecres en aquesta emblemàtica tradició.

La participació dels més menu’s de Paterna va ser un autèntic espectacle de llum i foc. Des de la preparació amb l’ajustament del casc i guants, fins a la il·luminació de coets de menor potència, adaptats a les seues edats, l’event va tenir un toc especial. No solament pel seu caràcter festiu, sinó també pel significat de passar la tradició de generació en generació.

Diverses personalitats van estar presents en aquesta ocasió tan especial. El Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, la concejala de Inclusión Social, Juventud y Fuego, Andrea López, membres de la Corporació Municipal, la Reina de las Fiestas juntament amb la seua Corte d’Honor, i el Coeter Major, qui amb una bengala verda va marcar l’inici de la festa. També va comptar amb la presència de César Andreu, president de la Federación Interpenyes, clau en la coordinació i organització de les tirades.

Però la nit no va ser l’únic moment on els més joves van brillar. La vesprada del dimecres també va ser marcada pel tradicional pasacarrer infantil de Coets de Luxe, on els joves paterners van ser els veritables protagonistes.

D’altra banda, la setmana també va ser assenyalada per profundes expressions de fe. Aquest dijous va començar el primer acte religiós a càrrec de la Real Cofradía en honor al Santíssim Crist de la Fe, amb la primera jornada de Triduo. Aquesta devoció continuarà aquest divendres i dissabte amb un segon i tercer Triduo, culminant aquest diumenge 27 d’agost amb la Misa Solemne en homenatge a San Vicente Ferrer. Una setmana de festa i fe, que reflecteix la rica tapeç cultural i espiritual de Paterna.