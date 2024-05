La Societat Valenciana per al Foment de les races Canines, entitat col·laboradora de la Reial Societat Canina d’Espanya i la Federació Cinologia Internacional, tria l’Àgora de Parc Central per a celebrar l’Exposició Nacional i Internacional Canina de València 2024

La Societat Valenciana per al Foment de les races Canines, ha triat Torrent per a celebrar l’Exposició Nacional i Internacional Canina de València els dies 14 i 15 de desembre d’enguany.

La decisió s’ha pres després del rotund èxit del “I Concurs Nacional Caní Ciutat de Torrent” celebrat el mes de febrer passat, que va congregar a més de 100 gossos de raça i 35 participants en el concurs amateur local.

Este esdeveniment internacional reunirà els millors exemplars de diferents races de tot el món, consolidant a Torrent com un referent en l’àmbit de la cinofilia. L’organització estarà a càrrec la Societat Valenciana per al Foment de les Races Canines juntament amb l’Ajuntament de Torrent.

Membres de l’organització han visitat esta setmana l’espai de Parc Central, al costat de Santiago Calatayud, regidor d’Atenció Animal, per a mesurar, avaluar i analitzar les condicions de l’Àgora i les possibilitats d’adequació per a l’esdeveniment.

Esta visita confirma no sols l’elecció de Torrent com a seu, sinó que també posa de manifest l’inici dels preparatius i la planificació de l’esdeveniment.

Tal com ha assenyalat Santiago Calatayud, “l’atenció rebuda per l’Ajuntament i la resposta ciutadana cap a esta mena d’esdeveniments han sigut determinants per a l’elecció de la localitat com a seu del Concurs.” Així mateix, ha volgut destacar que “l’ampli espai que oferix l’Àgora, la seua fàcil accessibilitat i la bona comunicació amb València, convertixen a Torrent en el lloc perfecte per a este esdeveniment.

L’Ajuntament de Torrent i la Societat Valenciana per al Foment de les Races Canines compartixen un ferm compromís amb el benestar animal. Este compromís es veurà reflectit en cada detall de les Exposició Nacional i Internacional Canina, garantint una experiència inoblidable per a tots els participants, tant per als gossos com per als seus amos i el públic assistent.

Programa de l’esdeveniment:

• Dissabte 14 de desembre: 84 Exposició Nacional Canina de València

• Diumenge 15 de desembre: 85 Exposició Nacional i 44 Exposició Internacional Canina de València

En la Nacional, es posarà en competició el C.A. C.-C.C.J.-C.C.V. de la Reial Societat Canina d’Espanya. En la Internacional del diumenge, es posarà en competició el C.A. C.-C.C.J.-C.C.V. de la Reial Societat Canina d’Espanya i el C.A.C.I.B de la Federació Cinológica Internacional.

A més, en el marc d’estes jornades, se celebrarà l’II CONCURS AMATEUR – VEÏNAL dels millors gossos de Torrent. Una oportunitat perquè els gossos de la localitat demostren el seu talent i encant.

Cal destacar que en esta mena de concursos internacionals solen participar entre 800 i 1.000 gossos, amb una afluència d’unes 2.000 persones en cadascuna de les jornades.