El Club de Tenis Almussafes es prepara per a l’inici del XXVI Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes. Un torneig enquadrat en la Lliga Mapfre de la Real Federació Espanyola de Tenis i plenament consolidat en el calendari nacional. Com demostra l’elevada participació en l’esdeveniment i el gran nivell dels participants inscrits, tant en categoria masculina com femenina.

Del 4 al 7 d’abril, les 25 millors raquetes del rànquing nacional s’enfrontaran en diversos partits individuals i dobles. Que es disputaran en les pistes de tenis municipals situades en el polígon industrial Joan Carles I. Un total de 19 jugadors i 6 jugadores, procedents de nou comunitats autònomes estaran representades en el torneig.

Entre els inscrits destaca la presència de les sis primeres classificades en el rànquing nacional. Liderat per la valenciana Lola Ochoa, guardonada amb la distinció al mèrit esportiu 2021 per part de la Generalitat Valenciana. En categoria masculina estaran presents cinc dels deu primers tennistes en cadira de rodes del rànquing nacional.



El Open Nacional d’Almussafes de Tenis en Cadira de Rodes és una de les proves més antigues del calendari nacional. Que, segons el president del Club de Tenis, Miguel Ribes, “té la finalitat de secundar i impulsar l’esport adaptat. Constitueix una magnífica oportunitat per a visualitzar l’enorme sacrifici que comporta la combinació entre esport i discapacitat. Enguany, a més, és molt important per a nosaltres després d’haver sigut premiats per la Fundació Trinidad Alfonso com a segon millor esdeveniment d’Empren Esports 2022”.

La presentació del torneig se celebrarà a les 21 hores del dijous 4 d’abril en la Llar del Jubilat d’Almussafes. Una vegada celebrat el sorteig dels diferents quadres en les instal·lacions esportives. Autoritats, organització, jugadors i col·laboradors es donaran cita en aquest acte previ a la inauguració de la competició, prevista per al divendres 5, a partir de les 9.30 hores.



El diumenge es disputaran les finals de consolació, a les 9.30 hores, mentre que les finals en categories individual i dobles començaran sobre les 11 i 12 hores, respectivament. El lliurament dels trofeus als campions, finalistes i semifinalistes en cadascuna de les categories i posterior clausura de l’Open tindrà lloc a partir de les 13.30 hores







Prestigiós guardó



Els Premis Emprén Esport de la Fundació Trinidad Alfonso han atorgat a l’Open Nacional de Tenis en Cadira de Rodes d’Almussafes el segon premi de 2022. En la categoria d’esport adaptat, amb una dotació de 15.000 euros. El president del Club de Tenis Almussafes mostra la seua satisfacció davant aquest important guardó. “Que és un reconeixement a l’ajuda de molts directius, amics, socis i col·laboradors i que ens anima a continuar treballant en la promoció i constant visualització de l’esport adaptat”.