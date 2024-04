Els operadors comercials mantenen els seus preus de taronja però li’ls baixen als agricultors fins a un 40% des de gener

AVA-ASAJA insisteix en una investigació a fons per a esclarir qui s’estan enriquint a costa del productor en un any amb menys collita i importacions

La Comissió Europea revela que les cotitzacions a porta de magatzem es van situar al març en 0,95 euros per quilo

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) denúncia, a partir de les dades de la Comissió Europea i la Llotja de Cítrics de València. Que els preus de la taronja a Espanya a la porta de magatzem (és a dir, els percebuts pels operadors comercials, ja siguen comerços privats o cooperatives) s’han mantingut estables des de gener. Però durant eixe mateix període de temps els preus que eixos mateixos comerços han abonat als citricultors han patit un enfonsament de fins al 40%.

Per això, l’organització agrària presidida per Cristóbal Aguado insisteix a l’Administració central i autonòmica que posen en marxa “una investigació a fons en la cadena de valor citrícola per a esclarir qui s’estan enriquint a costa dels productors, en un any on no existeixen arguments objectius que expliquen un canvi tan dràstic en l’evolució de la campanya”.

La Comissió Europea revela que les cotitzacions a porta de magatzem es van situar al març en 0,95 euros per quilo (€/kg), pràcticament en els mateixos nivells que els 0,97 €/kg de febrer i els 0,96 €/kg de gener. No obstant això, aquesta estabilitat no es va reproduir a peu de camp, on els preus es van afonar sobtadament en totes les varietats: la taronja Navel Lane Batega va baixar de 0,41 €/kg al gener als 0,25 €/kg actuals (un 40% menys), la taronja Sanguinelli va passar de 0,44 a 0,3 €/kg (un 30% menys), mentre que en mandarines la ortanique va descendir de 0,27 a 0,20 €/kg (un 25% menys) i varietats protegides com la Tango també van sucumbir en disminuir de 0,73 a 0,47 €/kg en origen (un 35% menys).

AVA-ASAJA, que ja va denunciar que els preus en origen havien caigut malgrat que els consumidors paguen les taronges un 15% més cares que fa un any, conclou que “els preus citrícoles únicament han caigut en el camp, en la baula feble de la cadena, el productor. Per contra, els operadors comercials i la gran distribució s’aprofiten de la seua posició de domini i es porten cada vegada més tallada del pastís. A quina espera l’Administració per a defensar als productors i consumidors? És aquest el Govern del progrés o de la ruïna social?”

Les importacions baixen



AVA-ASAJA acusa diverses veus del sector citrícola, sobretot de la part comercialitzadora, de “propagar intencionadament una campanya de la por queles importacions foranes ens envaeixen per a afonar els preus, però només en el camp, no en la resta de la cadena alimentària. I les dades oficials tornen a deixar-los en evidència: al març van haver menys importacions de taronges que en el mateix mes de l’any passat i Egipte ja està baixant els seus enviaments a Europa.



La Comissió Europea indica que les importacions de taronges procedents de països tercers es van reduir a 72.577 tones al març, un 17% menys que al març de 2023 i un 10% menys respecte al mes anterior.

Egipte va tornar a encapçalar els carregaments forans amb 70.604 tones, la qual cosa suposa un 7% menys que els seus enviaments del mes passat, encara que continua sent preocupant.



Amb tota aquesta informació, AVA-ASAJA reitera a les administracions que duguen a terme una intensa campanya d’inspeccions d’ofici als principals operadors comercials i cadenes de distribució “per a descartar pràctiques anticompetitives”.

Així mateix, insta l‘Agència d’Informació i Control Alimentari (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, que investigue, i si és el cas sancione, qualsevol contracte de compravenda de cítrics el preu dels quals estiga per davall dels costos mitjans de producció.