Els més petits de la casa han entregat les seues cartes amb tots els seus dessitjos per al proper 6 de gener als patges reials. Que han estat esta vesprada al carrer major de la localitat de la Ribera Alta.

Esta iniciativa per part de l’ajuntament ha comptat amb l’ajuda de les festeres de L’assumpció d’aquest 2024.

Els xiquets, replets d’il.lusió, han lliurat les seues cartes mentre els pares i els avis compartixen l’emoció d’uan tradició entranyable.

Un esdeveniment que ha tingut una gran acollida per part dels veins de la localitat i que no només porta alegria als més menuts, sino que també serveix com a recordatori de la importància de cultivar i transmetre la màgia del Nadal.