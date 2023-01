A falta de 3 dies per a rebre la visita dels Reis d’Orient, els seus patges reben hui al més menuts. Ací, a les portes de la casa de la cultura d’Alzira. Els patges, estarán hui dilluns, dimarts i dimecres de 11:30 a 13:30h i, per la vesprada, de 18 a 21 hores. Per a tots aquells que encara no han escrit o enviat la seua carta, que puguen donar-la si volen que les seues peticions siguen realitat.

Aquesta localitat de la Ribera Alta, es prepara per a tancar els Nadals amb el repartiment dels regals per part dels Reis als més menuts. Enguany, després de dos anys de pandemia, els veïns esperaràn amb il·lusió l’arribada de ses Majestats amb la tradicional cavalcada que recorrerà els carrers d’Alzira i que tindrà lloc el pròxim 5 de gener a les 18:30 de la vesprada.

Els més menuts de la casa entren a les instal·lacions molt il·lusionats somniant que els Reis els duguen tot allò que han demanat. Els pares els miren emocionats i amb el mòbil realitzen fotografies per a què el dia de demà tinguen un record quan siguen grans.

No sols els xiquets esperen amb impaciència el dia 5 de gener, sino que també els pares esperen eixe dia per vore la reacció dels seus fills com es el cas de Raquel i Raúl.

Doncs, ja ho saben. Tenen fins al dimecres per a què els més menuts, depositen les seues cartes en les bústies reials abans de la cavalcada.