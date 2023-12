1.570.000 els aporta l’IVACE (Generalitat Valenciana) i 325.000 € són de l’ajuntament

L’Ajuntament d’Algemesí ha efectuat millores als polígons de Cotes, Pepe Miquel, Nucli, Xara, Copal, Av Guadassuar i Carrer Almussafes al llarg d’aquest any gràcies a la subvenció de l’IVACE

L’Ajuntament d’Algemesí ha efectuat millores als polígons de Cotes, Pepe Miquel, Nucli, Xara, Copal, Av Guadassuar i Carrer Almussafes. Al llarg d’aquest any gràcies a la subvenció de l’IVACE (Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial). Entitat pública de la Generalitat Valenciana que treballa per impulsar polítiques de modernització empresarials i d’àrees industrials. L’aportació municipal ha sigut d’uns 325.000 euros, el que fa un total d’1.895.000 euros invertits en millorar els polígons industrials de la ciutat.

A Algemesí han estat un total de 1.570.000 euros. Els que s’han destinat a millorar la seguretat, competitivitat i sostenibilitat de les set àrees industrials municipals. Concretament, s’ha renovat paviment deteriorat en algunes voreres. S’ha invertit en senyalització vial i subvencionat la millora de la imatge d’empreses. També s’ha destinat gran part del pressupost a la millora viaria per realitzar més aparcaments i renovar accessos i paviment.

En matèria de seguretat, al polígon de Cotes s’han renovat càmeres de vigilància que estaven obsoletes. En Copal i Carrer Almussafes s’han col·locat dos nous hidrants perquè els bombers puguen fer ús en cas d’incendi.

A més, pel que fa a sostenibilitat, també s’ha continuat amb la política de substitució de fanals antics per noves lluminàries més eficients amb tecnologia LED. Així com instal·lació de nous fanals solars. Al polígon Pepe Miquel s’ha dotat d’un nou punt de càrrega per a vehicles elèctrics, i també s’han adequat i millorat les zones verdes i d’oci dels polígons.

Les obres executades en els polígons industrials atenen a les seues demandes i necessitats, centrades en millorar la seguretat i el trànsit. Així com la seua eficiència energètica. Estes inversions contribuiran a incrementar la capacitat d’atracció de noves empreses als polígons d’Algemesí, on trobaran zones industrials més segures, amb facilitats d’estacionament i atractives pels treballadors i les empreses.