La convocatòria està oberta a totes les comissions del municipi fins al 4 de març

Els premis que convoca el Serval pretenen reconéixer el bon ús del valencià en els textos dels cartells dels monuments fallers.

La Regidoria de Cultura, a través del Serval, el Servei Alzireny de Promoció i Ús del Valencià. Ha convocat els Premis a l’Ús del Valencià en les Falles 2024. Que arriben a l’edició que fa set i que tenen com a finalitat reconéixer el bon ús, la ironia i l’originalitat del valencià en els textos dels cartells dels monuments fallers. Poden participar-hi totes les comissions falleres de la ciutat.

El termini per a presentar les sol·licituds acaba el dia 4 de març. L’Ajuntament ha creat un tràmit específic en la plataforma electrònica per a facilitar la inscripció per via telemàtica.

Les falles hi participen per seccions i han d’enviar un document amb els textos del monument faller. Pel que fa als premis. El jurat elegirà el millor treball presentat per una falla de cada una de les cinc seccions i es repartiran els 3.000 euros de dotació de la manera següent:

Premis

Un primer premi de 1.000 euros per a la millor falla, entre les cinc que seleccione el jurat, i un banderí acreditatiu. Quatre segons premis de 500 euros per a la resta de les falles que seleccione el jurat, i banderí acreditatiu.

El jurat, format per l’alcalde i els regidors de Cultura i Festes (o persones en qui deleguen). Un representant de la Junta Local Fallera i el tècnic del Serval. Tindrà en compte per a prendre la decisió que els textos siguen adequats des del punt de vista lingüístic. Valorarà la qualitat dels textos, l’ús de l’enginy i la sàtira i la coherència dels continguts. El veredicte del jurat es farà públic el mateix dia de l’entrega de banderins el 17 de març. On totes les falles i les comissions guanyadores rebran un banderí acreditatiu del premi.

Israel Pérez, regidor de Cultura, ha explicat que «estos premis són una aposta més per a fomentar i potenciar l’ús de la nostra llengua en tots els àmbits, i en especial el món faller. Per això animem les comissions falleres a participar-hi perquè doten de qualitat els textos dels monuments. Els quals han d’ajudar a difondre un model de llengua normalitzada».

Les bases es poden consultar ací en la web de l’Ajuntament.