Els Premis Carta de Poblament de Torrent ja tenen jurat

L’alcaldessa Amparo Folgado va atorgar ahir el vistiplau a la proposta elevada pel regidor de Cultura, Aitor Sánchez, per a la XI edició d’estos guardons

Les il·lustres personalitats que conformaran el jurat són José Ortí Soriano, Pedro José López Muñoz, María Isabel Martínez Esteso, Ana Almerich Chuliá, Amparo Fandos Miquel i José Royo Martínez

L’Ajuntament de Torrent ha donat a conéixer el nom dels membres que integraran el jurat de la XI edició dels Premis Carta de Poblament. Després que l’alcaldessa Amparo Folgado donara l’aprovació definitiva a la proposta elevada pel delegat de Cultura, Aitor Sánchez.

Així, les personalitats designades són: José Ortí Soriano, nomenat fill predilecte de la ciutat l’any 1984. Pedro José López Muñoz, Premi Carta de Poblament 2014 en la modalitat d’Arts, Lletres i Esports. María Isabel Martínez Esteso, escultora ceramista i presidenta de la Fundació Isabel FCV. Ana Almerich Chuliá, enginyera industrial i màster en conservació del patrimoni arquitectònic per la Universitat Politècnica de València. Amparo Fandos Miquel, Premi Carta de Poblament 2012 en la modalitat d’Arts, Lletres i Esports. José Royo Martínez, historiador i cronista oficial de Torrent, que exercirà de secretari.

“És una sort i un honor poder comptar amb tan il·lustres personalitats per a formar part del jurat. Totes i cadascuna d’elles compten amb una trajectòria destacada en els diferents camps premiats en estos guardons, com el científic, l’educatiu o el tecnològic. I el seu treball i coneixements són el millor aval per a exercir esta funció”, subratlla l’alcaldessa Amparo Folgado.

Una edició carregada de novetats

El Ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar el mes de setembre passat, amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris, una sèrie de canvi en les bases dels Premis Carta de Poblament per a “donar un major impuls a la divulgació del treball d’estes persones i entitats, que defineixen millor que ningú els valors i la història de la nostra ciutat”, tal com explica Sánchez. Una de les principals novetats és que, després de deu edicions celebrades bienalmente, els guardons s’entregaran ara de manera anual, destacant també, entre estes modificacions, que el jurat podrà proposar candidatures a les diferents modalitats. Estes passaran de ser quatre obligatòriament a un mínim de dos, podent-se ampliar este número en cada edició en funció dels designis de l’organització.