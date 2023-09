La Corporació Municipal en Ple va aprovar dijous passat la proposta del regidor de Cultura, Aitor Sánchez, amb el vot a favor de tots els grups parlaments

Els guardons s’entregaran ara de manera anual i el jurat podrà proposar candidatures a les diferents modalitats, que passaran de ser quatre a un mínim de dos amb possibilitat d’ampliar categories en cada edició

El Ple de l’Ajuntament de Torrent va aprovar dijous passat en sessió ordinària el canvi de bases dels Premis Carta de Poblament amb el vot a favor de tots els grups parlamentaris. Després que l’edil responsable de l’àrea de Cultura, Aitor Sánchez, realitzarà les gestions pertinents des del departament i elevarà la proposició a la Corporació Municipal.

“Aquests guardons reconeixen l’esforç i la trajectòria dels torrentinos i torrentinas els assoliments dels quals contribueixen al benestar de la població i a construir una societat millor en diferents àmbits, com el científic, l’educatiu o el tecnològic, entre altres, per la qual cosa des de l’Equip de Govern consideràvem molt positiu introduir una sèrie de canvis per a enaltir, encara més si cap, el valor d’aquests premis”, destaca l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado.

D’aquesta manera, després de deu edicions celebrades de manera biennal, els guardons s’entregaran ara anualment, amb l’objectiu de “donar un major impuls a la divulgació del treball d’aquestes persones i entitats, que defineixen millor que ningú els valors i la història de la nostra ciutat”, tal com explica el regidor de Cultura, Aitor Sánchez. Així mateix, una altra de les novetats introduïdes és que, ara, el jurat podrà proposar candidatures a les diferents modalitats, que passaran de ser quatre obligatòriament a un mínim de dos, podent-se ampliar aquest número en cada edició en funció dels designis de l’organització.