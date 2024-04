Els premis científics situen a Algemesí com a fòrum de debat tècnic en la Comunitat Valenciana

Marta Moreno Torres guanya el Premi Cientificotècnic d’Algemesí al qual s’han presentat 21 treballs

L’algemesinenc Joan Borrás Ferrís s’emporta el guardó reservat a joves investigadors de la Ribera

El Premi Cientificotècnic que organitza l’Ajuntament d’Algemesí compleix la seua XIX edició i es consolida com un dels més importants en el panorama de la investigació científica a la Comunitat Valenciana. Enguany s’han presentat 21 treballs a concurs, un fet que avala la trajectòria destacada del certamen que converteix a Algemesí en un centre de debat i exposició tecnològica.

El jurat ha decidit atorgar per unanimitat el primer premi, valorat en 5.000 euros, a la investigadora de la Universitat de València i Hospital de la Fe, Marta Moreno Torres, pel seu treball Metabolomics as an Innovative Tool for Investigating and Anticipating the Hepatic Toxicity Causes by Drugs in Humans.

D’altra banda, el Premi de La Ribera “a l’excel·lència d’investigadors nascuts a la Ribera del Xúquer”, per una valor de 1.500 euros, ha recaigut en Joan Borrás Ferrís, pel seu projecte Models causats basats en l’espai latent per l’aprenentatge científic a la indústria 4.0.

Per a la categoria d’investigació emergent, per a autors entre 22 i 26 anys, el jurat ha decidit premiar dos treballs igualment interessants en 1.500 € cadascun: El d’Andrea Amaro Pérez, Study and measurement of the electromagnetic shielding effectiveness of plastic materials in the 5G SUB-6 GHZ frequency range, i el de Raquel Aráiz Chapa, Planificador de rutes amb dades de monitoratge ambiental.

Finalment, els quatre accèssits premiats en 500 € cadascun han sigut per als treballs de Manuel Souto Salom, Patrice Gomes Marqués, Francisco José Martínez Martínez i Francisco Gonell Gómez.

Durant quasi dues dècades, aquesta convocatòria ha anat consolidant el seu prestigi gràcies al treball conjunt amb les universitats públiques valencianes, l’Institut d’Investigació Sanitari de la Fe i el CSIC-UPV.

Un altre valor fonamental és la constitució d’un prestigiós jurat format per professors i investigadors professionals en les matèries que competen als treballs presentats. En aquesta edició, aquesta labor ha recaigut en el Dr. José Vicente Castell Ripoll (la Fe i Facultat de Medicina UV), el Dr. José Viña Ribes, catedràtic de Fisiologia (UV), la Dra.

Eloisa Jantus Lewintre i la Dra. Salut Botella Grau, professores de Biotecnologia (UPV), el Dr. José Gabriel Torres Pais, professor d’Enginyeria (UPV), i el Dr. Jaume Segura García, professor d’Informàtica (UV) i el Dr. José Pío Beltrán Porter (CSIC-UPV).



A l’acte de lliurament de premis va assistir el subdirector general de Ciència i Tecnologia, Jordi Mocholí.



Aquest certamen, com assenyala la regidora de Cultura, Carmina Gómez, “té com a objectiu fonamental estimular la investigació i impulsar les trajectòries científiques i visibilitzar els seus assoliments que en moltes ocasions, ocorren al marge de la societat”. La ciutat d’Algemesí, com a entitat pública, emprén aquest compromís amb les universitats i institucions acadèmiques, i impulsa aquest premi per a joves talents d’entre 22 i 36 anys en els àmbits de l’enginyeria, les ciències i les humanitats.