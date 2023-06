La Fundació d’Agricultura i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana (FUVAMA) va celebrar ahir un emotiu acte de lliurament de la XXIII edició del Certamen de Pintura i Periodisme ‘Agricultura i Medi Ambient’. Que va posar l’accent, tal com van accentuar organitzadors i guardonats, en “la labor fonamental que exerceixen els agricultors i ramaders en la producció d’aliments i la conservació del medi ambient”.

El president de FUVAMA, Bernardo Ferrer, va avançar durant la inauguració que “som protagonistes en la lluita contra el canvi climàtic i això cal posar-ho en valor”. Entre les nombroses activitats que impulsa la fundació de AVA-ASAJA, Ferrer va subratllar “la pedagogia agroambiental que desenvolupem en la Finca Sinyent. Dirigida tant a escolars com, en aquest últim any de manera més reiterada, a persones de diversitat funcional a fi de millorar la seua integració social i estimular el seu coneixement del medi natural”.

El primer premi va recaure en l’artista Ester Mateos Cózar

En la modalitat de pintura, el primer premi va recaure en l’artista Ester Mateos Cózar per la seua obra ‘Encara que la pols mossegue’. En el seu discurs d’agraïment, va recalcar “la trajectòria impressionant i el suport institucional de FUVAMA a l’art.

Hem de dignificar la labor que exerceixen els agricultors. Encara que la pols mossegue, han de fer el treball que necessita el conjunt de la societat”. El segon premi de pintura va ser per a Jonás Navarro Hernández per ‘Arrossars d’Alfafar’. Sota el patrocini de AVA-ASAJA, Aurelio Antonio García Perales va recollir un accèssit per ‘Reflexos en la marjal’.

El premi de periodisme

Per part seua, el premi de periodisme va ser concedit a Gonzalo Gayo Corbella. “En reconeixement a tota una vida bolcada al periodisme i especialment a l’àmbit agrari”. Les seues paraules van ser una mostra de “profund agraïment a FUVAMA, a AVA-ASAJA i a tots els agricultors i agricultores que són guardians de la naturalesa.

Espere que la Unió Europea i la classe política presten el suport que el sector agrari mereix per justícia”. Una delegació de la revista de referència en l’àmbit hortofructícola València Fruits, on col·labora Gonzalo Gayo, li va acompanyar i va abrigallar durant l’esdeveniment.

Després del lliurament de guardons, el president de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, va remarcar que “és un dia gran perquè aquesta organització agrària defensa al sector mitjançant una relació més àmplia amb la societat, a través de la cultura i la comunicació. Sou els nostres aliats i deixeu bé palés el vostre compromís social”.

La presidenta de CEV València, Eva Blasco, va clausurar l’acte insistint en “el treball de sensibilització de FUVAMA i la defensa de l’agricultura de AVA-ASAJA amb valentia i una veu alta. Clara i sense mitjanes negres. El sector agrari és un pilar fonamental que requereix un marc legislatiu que equilibre la producció d’aliments amb la preservació del territori.

La Llei de Restauració de la Naturalesa

La Llei de Restauració de la Naturalesa, per exemple, ha de consensuar-se amb els representants del sector agrari. Sí a la naturalesa, però no a una legislació mal pensada que posa en perill la viabilitat de les explotacions. Donem suport a una Europa verda, però cal fer les coses amb realisme, amb el ritme possible i exigint reciprocitat a produccions de països tercers”.

L’esdeveniment va coincidir amb la inauguració d’una exposició temporal que inclou obres seleccionades per part del jurat de pintura. Es pot visitar de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, en la sala d’actes de la seu de AVA-ASAJA.