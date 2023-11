Els Premis NovaGob, reconeixen el treball de Carmen Herrero a l’Ajuntament d’Alzira, com a dona destacada al sector públic

Ahir per la vesprada va tindre lloc a Madrid el lliurament de premis NovaGob, on Carmen Herrero, cap del Servei de Desenvolupament Econòmic, Treball, Comerç i Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Alzira, IDEA. Va estar guardonada amb el Premi NovaGob Excel·lència en la categoria «Dona destacada en el sector públic».

Els Premis NovaGob Excel·lència contribuïxen a visibilitzar els projectes i iniciatives innovadores que, en diferents àrees de gestió, es duen a terme en les administracions públiques, i s’ha consolidat durant estos anys com un espai fonamental per a conéixer i reconéixer les experiències pioneres de transformació del sector públic de tota Iberoamèrica, així com les persones emprenedores públiques que les lideren en el canvi.

Carmen Herrero, ha sigut premiada amb el reconeixement de «Dona destacada en el sector públic» per la seua trajectòria professional, que començà al març de 1995 amb la creació de l’agència IDEA, que hui, vint-i-huit anys després, és un compromís ferm amb el territori, les empreses, la sostenibilitat, el progrés i, sobretot, les persones.

En l’últim any, Carmen ha rebut diversos reconeixements com la distinció SilkFriendly Dona i Rutes de Pau que atorga l’Institut Seda Espanya, premiada per l’Institut de Desenvolupament Local de la Universitat de València per contribuir al desenvolupament del territori i premiada per l’Associació Empresarial d’Alzira per l’aportació que fa al desenvolupament econòmic de la ciutat.

L’Ajuntament també va resultar finalista en els Premis NovaGob Excelencia al Projecte més transformador amb l’ajuda de la tecnologia, amb La Clau al Carrer, una iniciativa municipal que va nàixer amb l’objectiu de respondre a la necessitat que té la ciutadania de relacionar-se digitalment de manera efectiva amb les administracions, tant local com autonòmiques i estatals.