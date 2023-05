Els Premis Vila de Catarroja entrenguen els seus guardons

Els Premis Vila de Catarroja ja coneixen als guanyadors de la seua edició de 2023. Després de la tradicional setmana cultural d’actes que envolten aquest certamen. El jurat dels guardons literaris ha emés la seua decisió que en aquesta edició reconeix als millors treballs presentats en poesia, narrativa juvenil i literatura infantil.



Empara Grafià Hernàndez, amb ‘Minicurs d’art per a tronats’ ha aconseguit l’IV Premi Benvingut Oliver de Literatura infantil. D’altra banda, Josep Marian de Déu amb ‘Els formigues no van al psicòleg’ ha guanyat el XII Premi Benvingut Oliver de Narrativa Juvenil. Finalment, la poeta Isabel Robles Gómez ha sigut la guardonada amb el XXIX Premi Benvingut Oliver de Poesia per ‘Han tornat els roselles’.



L’acte de lliurament de Premis s’ha realitzat en l’antic saló de plens de la plaça de la Llotgeta. Un espai recentment recuperat per a la ciutadania. En la cerimònia, que ha comptat amb la presència de les autoritats locals encapçalades per l’alcalde, Jesús Monzó, ha participat el director general de Política Lingüística, Ruben Trenzano, qui ha entregat un dels guardons.