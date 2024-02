Els Reis d’Espanya i líders locals acompanyen als afectats de l’incendi a Campanar amb elogis als serveis d’emergència

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el president de la diputació, Vicent Mompo. Han acompanyat Ses Majestats els Reis d’Espanya durant la seua visita a València

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, l’alcaldessa de València, María José Catalá, i el president de la diputació, Vicent Mompo. Han acompanyat Ses Majestats els Reis d’Espanya durant la seua visita a València. Per expressar el seu suport als afectats per l’incendi dels edificis residencials del barri de Campanar i mostrar el seu reconeixement als serveis d’emergència que van participar en el sinistre.

Don Felipe va voler reconéixer la feina que han fet tots i que no hi ha res com estar sobre el terreny i saber la complicació que ha tingut aquest incendi. L’inusual i l’extraordinàriament virulent i ferotge que ha estat. Van transmetre a tots la seua admiració, confiança i gratitud per la feina. Va concloure afirmant que “han donat un missatge exemplar a la societat, a tota València i a tota Espanya”.

El president de la Generalitat va donar aquestes paraules d’agraïment després d’anunciar les ajudes i mesures del Consell i l’Ajuntament de València als afectats per l’incendi.