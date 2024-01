En BIOPARC, en el marc de les festivitats nadalenques, es va dur a terme una visita especial dels Reis Mags per a entregar regals als animals, una tradició que emociona tant als visitants com als habitants del parc.

Aquesta acció s’emmarca en el protocol de benestar animal del parc i cerca enriquir l’ambient per a les diferents espècies.

L’objectiu principal del centre és destacar la riquesa de la naturalesa. Exhibint no sols animals coneguts sinó també espècies menys comuns però fonamentals per a l’equilibri de la biodiversitat. Durant la visita dels Reis Mags, espècies com els oricteropos, les fosses i els lèmurs van rebre els seus regals. Mostrant entusiasme i curiositat al descobrir-los.

Els lleopards van demostrar la seua agilitat en atrapar les sorpreses ocultes en el seu hàbitat. Mentre que els goril·les, des del grup familiar fins als mascles solters, van gaudir dels seus regals de diferents maneres, alguns amb delicadesa i altres amb força.

BIOPARC ofereix activitats educatives gratuïtes durant tot el dia, com l’exhibició educativa “El cicle de la vida”, que mostra el comportament de diverses espècies d’aus i mamífers, ressaltant les seues habilitats naturals.