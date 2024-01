Els Reis Mags desembarquen a La Pobla de Farnals

Melcior, Gaspar i Baltasar visitaran el divendres 5 de gener la localitat

La Pobla de Farnals es prepara per a rebre divendres que ve 5 de gener a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient

La Pobla de Farnals es prepara per a rebre divendres que ve 5 de gener a Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. En una jornada plena de màgia i emoció on participen prop de 60 voluntaris. En els quals s’inclouen els festers de Sant Francesc, les Filles de Maria i les clavariesses de la Verge del Carme.

Al voltant de les 16.00 hores, Melcior, Gaspar i Baltasar desembarcaran en el port esportiu de La Pobla de Farnals, Pobla Marina. On l’alcalde de La Pobla de Farnals, Enric Palanca rebrà a tota la comitiva real per a començar l’esperada cavalcada. Els Reis Mags saludaran als més xicotets abans de pujar a les carrosses, marcant el començament d’un recorregut ple de sorpreses.

Segons la regidora de Festes, Dolors Fontestad, “des del Consistori s’ha fet un gran esforç de coordinació i organització. Perquè Els Reis puguen atendre a tots els xiquets i xiquetes que han estat esperant aquest moment durant tot l’any”.

Desfilada amb animació

La cavalcada estarà acompanyada per una desfilada amb animació. Que afegirà color i diversió a l’esdeveniment, a més inclourà una parada especial en la Parròquia de Nostra Senyora del Carme a les 16.45 hores. On el cor parroquial entonarà nadales, sumant un toc festiu a la celebració. Posteriorment, la marxa continuarà fins al centre Veles e Vents, on es realitzarà l’esperat repartiment de regals.

“Agraïm la col·laboració desinteressada de totes les persones, col·lectius i entitats, la seua implicació ha sigut essencial per a la realització de la cavalcada”. Va expressar la regidora de Festes.

A les 18.30 hores, la cavalcada es desplaçarà fins a la plaça Sant Vicent en el centre urbà. Amb la participació especial de l’escola EsDanza, que oferirà balls durant el recorregut. També durant aquest trajecte es podrà gaudir d’animació amb disfresses i ninots gegants que se sumaran a aquesta part de la desfilada. Garantint una experiència inoblidable per a tota la família.

El recorregut d’aquesta cavalcada finalitzarà en la mateixa plaça Sant Vicent. On Ses Majestats faran un altre repartiment de joguets als xiquets i xiquetes del municipi.

En tots dos esdeveniments, tant a la platja com en el centre urbà. S’oferirà un xicotet berenar als xiquets i xiquetes presents. Complementant la celebració amb moments dolços i compartint l’alegria d’aquesta festivitat tan especial per a tots els veïns i veïnes de La Pobla de Farnals.