Els representants del Consorci de la Serra de Corbera es reunixen amb la Generalitat Valenciana

Polítics i tècnics de sis municipis es reunixen amb els directors generals de Medi Natural i Prevenció d’Incendis Forestals

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez junt amb representants d’ajuntaments de Tavernes, Benifairó, la Barraca d’Aigües Vives, Llaurí i Favara, s’ha reunit hui amb el director general de Medi Natural

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez junt amb representants d’ajuntaments de Tavernes, Benifairó, la Barraca d’Aigües Vives, Llaurí i Favara, s’ha reunit hui amb el director general de Medi Natural, Raúl Mérida, i el director general de Prevenció d’Incendis Forestals, Francisco. Aparisi,, per a posar en comú els passos que s’han dut a terme en relació amb la constitució del Consorci de la Serra de Corbera i les Agulles.

Recordem que el Consorci de la Serra de Corbera naix amb el propòsit de treballar de manera coordinada i compartida en el desenvolupament de polítiques i accions conjuntes encaminades a la conservació i la gestió forestal i la prevenció d’incendis d’esta Zona d’Especial Conservació.

Els representants municipals de la Ribera han explicat que els ajuntaments ja estan tots adherits al Pacte de la Serra, a través d’una carta que s’ha aprovat en els plens dels diferents municipis. Segons ha detallat l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, “els directors generals han mostrat la seua disposició per a donar suport a l’agrupació de municipis i consideren adequats els objectius d’una gestió comuna tant en termes de conservació forestal com de prevenció d’incendis.”

A començament del mes de maig, els representants dels ajuntaments implicats van conformar un grup de negociació per a visitar responsables polítics de les diferents àrees amb competències directes i indirectes en la gestió de la serra, tant de la Diputació de València com de la Generalitat Valenciana, amb l’objectiu de mostrar-los la voluntat col·lectiva dels municipis per a millorar la qualitat ambiental i la prevenció d’incendis forestals de la serra.

A partir d’esta última reunió, explica Domínguez, passarem a redactar i posar en comú els estatuts del Consorci, i deixarem oberta la porta al fet que les entitats supramunicipals (mancomunitats, Diputació i Consell) puguen incorporar-se en un futur pròxim, i participar en les activitats del Consorci.

A la reunió de hui han assistit, junt amb l’alcalde d’Alzira, representants de sis municipis que envolten la serra com són Amparo Bo, regidora de Medi Ambient de Tavernes de la Valldigna; l’alcalde de Benifairó de la Valldigna, Marc Vercher; Juan Morató, regidor de Medi Ambient de Llaurí; Jhony W. Rodríguez, tècnic forestal de l’Ajuntament de Favara; Gilles Denans, alcalde de la Barraca d’Aigües Vives i el tècnic forestal de l’Ajuntament d’Alzira, Sergi Abril.