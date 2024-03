Un total de 458 operaris de neteja, 122 agents de la Policia Local i 17 efectius de Bombers van participar en el dispositiu de la Crida

Els servicis de neteja i recollida de residus de l’Ajuntament de València van retirar en les hores posteriors a la Crida poc més de dos tones de residus al voltant de les Torres dels Serrans

Els servicis de neteja i recollida de residus de l’Ajuntament de València van retirar en les hores posteriors a la Crida poc més de dos tones de residus al voltant de les Torres dels Serrans. Tant als carrers pròxims com en els ponts i als jardins del Túria. A més, els efectius municipals van arreplegar uns 3.500 kg d’arena i de restes de productes pirotècnics. Procedents del castell de focs artificials llançat en finalitzar l’acte.

Tal com va avançar el regidor de Neteja i Recollida de Residus, Carlos Mundina. L’operatiu d’enguany va comptar amb un increment del 35% de recursos humans i mecànics respecte al que es va muntar l’any passat. De fet, si en un diumenge normal treballen habitualment uns 340 operaris, per a la jornada de la Crida es van afegir 118 més. Del total de 458 persones desplegades, 41 van centrar el seu treball als carrers, places i jardins confrontants amb les Torres dels Serrans.

Les labors de reforç de la neteja es van concentrar en les dos marginals de l’antic llit del riu. Amb especial atenció en la plaça dels Furs i els carrers de la Blanqueria, Pintor López i el Pla de la Saïdia. Enguany, s’han incorporat equips de neteja en les zones del jardí del Túria al costat de les Torres dels Serrans, conformats per 13 operaris i quatre vehicles de neteja. Els mitjans mecànics i tècnics de l’operatiu extraordinari de neteja de la Crida van estar compostos per 19 vehicles. Un camió cisterna, un camió de càrrega posterior, màquines de neteja de voreres i escombradores.

Dispositiu de seguretat

La Policia Local va desplegar un dispositiu de prevenció en el qual van participar un total de 122 agents i que va incloure quatre punts de control d’accés a la Crida. Que es van situar a l’altura de l’antiga casa de socors del carrer de la Blanqueria. En l’accés al pont de Serrans per la plaça de Santa Mònica, en l’encreuament de pont de la Trinitat amb Pintor López i al carrer de Navellos cap a la plaça de la Mare de Déu. Afortunadament, no hi hagué cap incidència de caràcter greu.

Quant als Bombers, el principal servici que van realitzar en la Crida va ser sufocar l’incendi fortuït d’una palmera, a la cantonada de Comte de Trénor amb Mur de Santa Anna, originat pel llançament d’un petard durant la celebració de l’acte de la Crida. Per a l’operatiu van ser mobilitzats de manera global un total de 17 efectius i quatre vehicles.