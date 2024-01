Els tretze Centres Municipals de Serveis Socials han obtingut la certificació que confirma el seu compliment amb la normativa europea de qualitat.

Este reconeixement destaca que els professionals han brindat solucions per a millorar la situació dels usuaris. La qual cosa implica un compromís de millora contínua, segons ha expressat la Regidora de Serveis Socials Marta Torrado

La delegada ha expressat la seua satisfacció per esta validació de la Unió Europea. Que ha auditat el treball realitzat en els tretze centres. Va destacar l’empatia i dedicació dels equips interdisciplinaris en aquests centres distribuïts per la ciutat. Com han facilitat canvis significatius en la vida de moltes persones que travessen situacions socials complicades.

Torrado va emfatitzar que la qualitat dels servicis socials és un principi i objectiu prioritari per a l’Ajuntament de València. Buscant crear una cultura de qualitat on cada individu assumisca la responsabilitat en la seua labor per a aconseguir la millora contínua del servici municipal.

Aquesta validació els motiva a agilitzar les llistes d’espera per a informació i a establir procediments que unifiquen la gestió dels centres. I es compromet a fer que els Centres Municipals de Servicis Socials siguen un referent en la resolució de problemàtiques socials que afecten la ciutadania.