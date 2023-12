El servici d’assistència virtual de l’Ajuntament de València ha atés en un any a quasi 2.800 persones

La regidora Marta Torradoexplica que este recurs completa l’atenció personalitzada dels centres municipals de Servicis Socials

Un programa informàtic de Servicis Socials dissenyat per a simular una conversa de WhatsApp, amb veu o text, ha resolt 13.000 preguntes en un any. Este assistent virtual de l’Ajuntament, que facilita informació de prestacions municipals com l’ajuda a domicili. La teleassistència, la dependència o la discapacitat, ha atés quasi 2.800 persones des de la seua posada en funcionament.

La regidora de Servicis Socials, Marta Torrado, ha facilitat estes dades. “Que reflectixen l’acceptació d’este recurs que oferix l’Ajuntament com una eina útil i complementària a l’atenció personalitzada. Que presten els Centres Municipals de Servicis Socials (CMSS)” . “Facilita l’accés a informació diversa d’una manera ràpida i eficaç. Amb la finalitat d’acostar el sistema a les persones i garantir a tots els ciutadans i ciutadanes el dret a l’atenció de les seues necessitats i problemàtiques”. Ha explicat l’edil.

Marta Torrado ha recordat que este programa informàtic, basat en intel·ligència artificial i denominat ‘chat bot’’. “S’alimenta amb noves respostes i ajusta les ja existents en funció de la interacció amb les persones”. “L’objectiu municipal és brindar respostes precises amb un procediment ràpid per a proporcionar una experiència cada vegada més personalitzada i satisfactòria per a la ciutadania”. Ha afirmat la regidora.

Les persones usuàries han de guardar el número de telèfon 675 17 54 98 en la seua agenda i iniciar una conversa en WhatsApp. En qualsevol dels 4 idiomes disponibles: castellà, valencià, anglès i francès. Davant qualsevol interferència, de 08:00 a 17:00 h, el sistema oferix la possibilitat de “comunicar amb un agent”.

També es pot accedir al servici a través de la pàgina web de Servicis Socials.