Els sindicats agraris tornen a denunciar les deteccions de plagues en importacions citrícoles

La Unió de Llauradors i AVA-ASAJA tornen a denunciar les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica i Zimbàbue, advertint que estos països acaparen la major part de les deteccions de plagues en el mes de setembre.

De les 19 interceptacions registrades per la Unió Europea, 12 provenien d’aquests dos països, amb set deteccions de Taca Negra, en cítrics de Sud-àfrica i cinc més de Zimbàbue.

Segons les dos organitzacions, estes plagues suposen un risc molt greu per a la citricultura valenciana i europea.

Carles Peris, secretari general de La Unió, ha assenyalat que “les últimes sis plagues introduïdes han incrementat els costos de producció en un 40% per als agricultors de la Comunitat Valenciana”, i lamenta que les mesures adoptades per la Unió Europea, com el tractament en fred, no estan sent suficients per aturar aquestes plagues.

Per la seua part, Cristóbal Aguado, president d’AVA-ASAJA, exigeix que la Unió Europea tanque d’una vegada per totes les fronteres a les importacions de cítrics d’aquests països. Aguado destaca que la situació actual no només posa en risc el sector citrícola sinó també la seguretat fitosanitària de tot el territori europeu.

Les dues organitzacions coincideixen que el tractament en fred per a les taronges, que es va introduir per a evitar l’entrada de la falsa polilla (Thaumatotibia leucotreta), no s’està aplicant correctament. A més, reclamen que aquest tractament s’estenga també a les mandarines i els pomelos, ja que comporten el mateix risc fitosanitari.

Així, les dues organitzacions agràries no només exigeixen més fermesa per part de la Unió Europea, sinó també que es tanquen fronteres si els països exportadors continuen incomplint les normes fitosanitàries, per tal de protegir els interessos dels productors locals i la seguretat del mercat europeu.