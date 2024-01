Èxit dels Punts Violeta: Suport a 879 Persones i Valoració Positiva en la Plaça de l’Ajuntament de València

Un total de 879 persones (395 dones i 484 homes) van acudir als tres Punts Violeta habilitats en els voltants de la plaça de l’Ajuntament amb motiu de la celebració de Cap d’Any. Una dona va haver de ser atesa en un d’estos espais situat al carrer Cotanda.

Posteriorment, esta jove, de 22 anys, va rebre suport psicològic en el furgó del grup GAMA de la Policia Local, disposat per a tal efecte.

Així es desprén de l’informe realitzat per la Regidoria d’Igualtat. En el qual també consta que estos espais instal·lats per l’Ajuntament per a implicar el conjunt de la societat en la lluita contra qualsevol mena d’agressió sexual. A més d’informar de com actuar han sigut valorats“positivament” per les persones que han acudit a sol·licitar informació.

Segons alguns d’estos testimoniatges: “És un recurs necessari que genera seguretat i la confiança de saber que es pot recórrer a un espai pròxim en cas de necessitat”. Tal com recull el document.