Ja es poden comprar els abonaments gratuïts per al rodalies i mitja distància

Els usuaris de Renfe ja poden obtindre els abonaments gratuïts de mitja distància i rodalies. Fins al 30 d’abril d’aquest any es podran comprar, després que el Consell de Ministres aprovara aquest tipus de viatges per al primer quadrimestre de l’any. Per a poder adquirir-los, es pot fer a través de l’aplicació de Renfe o el web.