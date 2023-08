Els Veïns de Na Rovella a València Clamen Contra la Plaga de Mosquits: Demanen Accions Urgents per part de l’Ajuntament

Estat d’Abandonament del Parc: Desperfectes i Falta de Neteja

La Plaga de Mosquit Tigre: Un Problema Seriós que Compliquen la Vida als Residents

Els veïns del barri de Na Rovella, al sudest de València, es planten davant de la plaga de mosquits que hi ha al parc per la falta de manteniment del mateix. Els veïns d’aquest barri denuncien des de fa anys l’estat d’abandonament del mateix per part de l’ajuntament. D’aquesta forma, els desperfectes causats van més enllà de la falta de neteja o de cuidat.

Aquesta situació ha derivat en l’aparició de plagues de mosquit tigre, les quals compliquen més la vida als veïns. L’humetat sumada al calor d’aquestes dates i la falta de manteniment de la zona afavoreix la proliferació d’aquesta espècie.

Com a conseqüència, no poden estar assentats al parc sense que els piquen, convertint-se en un problema seriós per als veïns. La situació ha arribat a un punt crític on els residents senten que la seua qualitat de vida està sent afectada de manera significativa.

Per aquest motiu, els residents i comerciants demanen ajuda a l’ajuntament, per cuidar i millorar l’estat d’aquest barri el qual, afirmen, també forma part de València. Les veus locals han organitzat reunions i protestes per cridar l’atenció sobre aquesta qüestió urgent, però fins ara, asseguren que les seues peticions han estat ignorades.

La plaga de mosquit tigre no és només una molèstia; representa un risc per a la salut pública, ja que aquests mosquits poden transmetre malalties. La comunitat espera una resposta ràpida i eficaç de les autoritats locals per abordar aquest problema complex.

Els residents de Na Rovella estan determinats a lluitar per la seua comunitat i pel benestar de tots els seus membres. Encoratgen a altres a unir-se a ells en aquesta causa, i continuen pressionant per accions concretes i solucions sostenibles.

Per més informació sobre les accions dels veïns i per seguir les actualitzacions en aquesta història, visiteu el lloc web de la Comunitat de Veïns de Na Rovella. La lluita del barri per un entorn més segur i saludable és un testimoni vibrant de l’esperit comunitari i la determinació en defensa dels seus drets i del seu barri.