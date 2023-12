L’adequació d’aquest espai inclou una zona d’oci infantil, una altra d’esplai caní i diversos punts per a facilitar el descans de la ciutadania. També s’ha abordat la millora del pàrquing contigu a aquesta àrea

Aquesta actuació ha sigut cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

Els veïns i veïnes de Torrent ja poden gaudir del nou parc del carrer Sant Luís Beltrán. Després que els operaris municipals culminaren en els últims dies l’adequació de l’àrea per a ús recreatiu. “Amb aquesta intervenció generem un espai de gran utilitat per als veïns i veïnes del barri. Els qui ara disposen al seu abast d’una zona d’oci infantil, una altra destinada a l’esplai caní i diversos punts de descans, on abans s’acumulava brutícia i no es treia cap profit per a la ciutadania”, explica el regidor d’Urbanisme, José Gozalvo.

En relació a l’obra de la zona d’esbarjo infantil, destaquen com a elements principals la instal·lació dels gronxadors i el clos perimetral; mentre que en l’àrea d’esplai caní s’ha disposat un accés per als vianants que -en el cas de ser necessari- també podrà ser utilitzat per vehicles de manteniment, amb previsió de complementar aquest espai en el futur amb més bancs per a facilitar el descans de la ciutadania i una tanca per a delimitar el mateix. També s’ha instal·lat una font en les proximitats, de manera que tant les persones com els cans puguen mantindre’s correctament hidratats. D’altra banda, el pàrquing contigu s’ha millorat amb l’asfaltat d’un vial en el centre d’aquest, que permetrà evitar l’acumulació de fang en dies de pluja.

