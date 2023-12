L’edifici consistorial de Torrent continua il·luminant-se quan cau la nit a la ciutat

Una setmana després de l’encesa de l’enllumenat de la façana de l’ajuntament, amb el qual cada any es dona la benvinguda a les festes nadalenques.

Tota una tradició en el municipi, que va tornar a reunir divendres passat a milers de veïns en la plaça Bisbe Benlloch. Per a gaudir de l’espectacle de llums preparat, novament, per l’alumnat del cicle d’Imatge i So de l’IES La Marxadella.

Aquest espectacle de llums es reprodueix tots els dies des d’a la vesprada fins a la mitjanit en intervals de mitja hora. Sent acompanyat per música nadalenca des de les 18.00 a les 21:00h i sense música des de les 21.00 a les 00:00h. De manera que no cause molèsties als veïns dels carrers propers.