Els vivers pateixen destrosses milionàries i urgeixen ajudes per a regar plantes i reconstruir

AVA-ASAJA i ASFPLANT reclamen un suport decidit davant els danys de material vegetal (flors, plantes ornamentals, plançons…), instal·lacions i equips

El sector verd està travessant un moment tràgicament negre.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i l’Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana (ASFPLANT) alerten que, dins dels #greu danys patits en el sector agrari a causa de la DANA, les empreses de vivers, plantes ornamentals, flors, tecnologia hortícola i jardineria pateixen destrosses irreparables tant en el material vegetal com en les infraestructures, per la qual cosa requereixen ajudes urgents per a regar les plantes que queden vives i reconstruir les instal·lacions destrossades.

Les pluges torrencials, així com els tornados i la pedra, de la pitjor DANA de l’últim segle van provocar importants desperfectes en desenes de vivers de les comarques afectades. ASFPLANT avança que els danys econòmics no es poden quantificar encara, però segons les primeres empreses consultades es preveuen unes pèrdues de desenes de milions d’euros. A mesura que els camins d’accés es vagen reparant i els planteristes puguen anar arribant a les seues instal·lacions, les repercussions econòmiques es concretaran de manera més detallada.

La primera evidència en visitar els vivers damnificats és la mort de milers de flors, plantes, plançons d’arbres fruiters, vinya i altres cultius, camps de planta mare i llavors. Respecte al material vegetal que continua viu, molts vivers no poden realitzar les necessàries labors de reg perquè els pous o depòsits d’aigua s’han omplit de fang o les canonades de reg han sigut arrossegades per la riuada. Així mateix, entitats de reg de les quals depenen algunes signatures tenen infraestructures danyades i desconeixen quan podran reprendre l’administració hídrica.

A més del material vegetal, la DANA va causar sinistres de fins al 100% en estructures, hivernacles, equips, maquinària i fins i tot infraestructures d’alta seguretat biològica en signatures productores de llavors. Fins i tot hui dia hi ha vivers, magatzems i naus que tenen un metre d’altura de fang i no tenen on depositar-lo.

El secretari general d’ASFPLANT, José Forcadell, explica que “cal pensar que la majoria de les plantes estaven venudes per a tot l’any 2025, però és que tenim plançons que estaven creixent tres o quatre anys per a ser venudes a agricultors. Estem parlant de pèrdues de mesos i anys que comprometen la viabilitat de les empreses. El sector verd és un dels més dinàmics de la Comunitat Valenciana i ara necessita un suport decidit per a tirar avant”.

En aquest sentit, AVA-ASAJA i ASFPLANT urgeixen una línia potent d’ajudes que siguen capaces de reactivar el sector verd, tant a curt termini per a salvar les plantes i flors vives, com a llarg termini per a reconstruir les empreses. En aquest sentit, independentment de les indemnitzacions de les assegurances, les entitats plantegen injeccions de liquiditat a fons perdut i línies de finançament a interés zero amb uns anys de manca.