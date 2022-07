Els xiquets i xiquetes de la ciutat protagonitzen una Entradeta plena de color, música i il·lusió

Aquesta versió més curta de la Gran Entrada Mora i Cristiana, va reunir els veïns i veïnes de Torrent per a gaudir de la desfilada dels més joves des de la parròquia de Muntanya-Sión fins a la plaça Major

Els xiquets i xiquetes de Torrent van protagonitzar la vesprada d’ahir amb la celebració de la Entradeta; una versió infantil i més curta de la Gran Entrada Mora i Cristiana, que va començar en la parròquia de Muntanya-Sión i va finalitzar en la plaça Major. Joves de totes les edats van desfilar en aquest acte que, any rere any, reuneix un gran nombre de veïns i veïnes per a gaudir del color, la música i el ball, donant continuïtat a aquesta festivitat per part de les generacions més joves.



A més, els més xicotets i xicotetes de cada filà i comparsa van estar acompanyats en la desfilada pel capità moro, Vicent Soler; el capità cristià, Nicko Magán; l’alferes moro, Eduardo García; i l’alferes cristià, Ramón Almerich. Igualment, també van ser presents l’alcalde Jesús Ros, el regidor de Festes, José Pascual Martínez, i els representants de la Corporació Municipal, els qui van gaudir de l’emoció i il·lusió dels més xicotets i xicotetes.



Primera Trabucà i Parlament

Aquesta vesprada, a les 19 h, tindrà lloc la primera trabucà i primer parlament, que iniciaran la batalla mora i cristiana per la propietat de la Torre. Al so dels trets dels trabucos, el bàndol moro i el cristià realitzaran dos recorreguts: el primer donarà inici des de la parròquia de Muntanya Sión i el segon des de Trinitàries. El moment més esperat arribarà amb el parlament, que enfrontarà a tots dos grups per la lluita per l’emblemàtic monument. Després de la victòria dels moros aquesta vesprada, el dijous, també a les 19 h i amb mateix recorregut, se celebrarà la segona trabucà i segon parlament, en aquest cas, amb la triomfe i reconquesta de la Torre per part dels cristians.



Ambdues trabucaes podran seguir-se en directe a través de les xarxes socials de l’Ajuntament de Torrent.