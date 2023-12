Les cartes es distribuiran en les escoles infantils municipals, biblioteques i en les dependències de les pedanies

La web oferix jocs interactius que permeten crear nadales, targetes de felicitació i personalitzar un personatge nadalenc

La iniciativa està coordinada des del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament

L’Ajuntament de València ha posat en marxa de nou enguany la campanya Ja venen els reis. Una eina de promoció del valencià de caràcter lúdic i participatiu que gira al voltant de la tradició dels Reis d’Orient. La iniciativa està coordinada des del Gabinet de Normalització Lingüística de l’Ajuntament en col·laboració amb l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona. Participen en ella més de 30 municipis de la província, així com la Diputació de València.

Es tracta d’una activitat ludicoformativa amb més de 25 anys d’existència i que es duu a terme en dos àmbits: d’una banda. Es distribuixen cartes impreses als Reis, que els xiquets i xiquetes poden emplenar i enviar per correu. Que es repartiran per les biblioteques municipals, escoles infantils municipals, pedanies de la ciutat, i des de la Delegació de Festes. En total, l’Ajuntament de València distribuirà 7.400 exemplars de les cartes impreses en color.

I, d’altra banda, està la web www.javenenelsreis.com, un espai digital interactiu i assequible, en el qual els menuts poden trobar nombroses activitats per a realitzar. La web, que va arrancar l’any 2021, actualitza cada any el seu contingut i funcionalitat. Arriba més enllà de la participació en la campanya a través de la carta impresa.

En entrar en la web, es convida l’usuari a triar el seu Rei d’Orient favorit i a conéixer el caràcter i les preferències de cadascun d’ells: Melcior, el més llépol, i amant dels animals. Gaspar, aficionat a la lectura, a la música i als videojocs; i Baltasar, l’esportista i entusiasta de la naturalesa. La carta als Reis arranca amb la tradicional descripció del comportament del xiquet o xiqueta que la redacta: “Enguany m’he portat com un angelet, de categoria, així aixà, o com un dimoni”.

La regla dels quatre regals

A més de demanar els regals tradicionals, es convida també les famílies al fet que seguisquen l’anomenada ‘regla dels 4 regals’, una iniciativa dirigida a educar la infància en valors. Consisteix en el fet que les peticions als Reis Mags incloguen quatre categories diferenciades: en primer lloc, alguna cosa que els xiquets realment desitgen; després, una altra cosa que servisca per posar-se al damunt (roba, sabates, complements…); també alguna cosa per a llegir; i, finalment, alguna cosa que realment necessiten.

A més, també se’ls convida a demanar millores per a la ciutat “des de la voluntat de crear comunitat”, tal com expliquen els promotors de la campanya. Així, en la carta es pot fer una petició especial per a, per exemple, “cura dels nostres majors”, o “fomentar el respecte cap a totes les persones”, entre altres. Una vegada redactada la carta, es pot enviar en línia als Reis.

La web també inclou tres jocs interactius i descarregables, titulats “Ara portes tu la corona”, “Crea la teua nadala” i “”Pinta la teua targeta de Nadal”. I a més, també es pot descarregar la carta impresa en color, o en versió en blanc i negre per a acolorir.