Emivasa participa amb la Universitat Politècnica i la Universitat de València en el desenvolupament d’este projecte estratègic per mitjà dels fons FEDER

La iniciativa permetrà mitigar el possible impacte i incidència provocada pel creixement de bacteris i biofilms en canonades

EMIVASA, en col·laboració amb les universitats de València i Politècnica de València, està liderant el projecte AvantREG per combatre el creixement de bacteris i biofilms en els sistemes d’aigua per al regadiu.

Aquest projecte se centra en l’aigua de baixa pressió destinada al reg de jardins i aigualeig de carrers, que no sol sotmetre’s a tractaments químics agressius per evitar danys a les plantes.

Els investigadors estan desenvolupant un biocida potent i segur per al medi ambient, així com elements de filtratge innovadors i peces impresses en 3D per millorar la infraestructura de la xarxa d’aigua.

Segons el regidor Carlos Mundina, aquestes solucions ajudaran a millorar la resiliència i capacitat de les canonades, i per tant, la qualitat de l’aigua utilitzada per a l’aigualeig dels carrers i el reg de jardins a la ciutat de València. Això representa un avanç significatiu en la gestió sostenible de recursos hídrics a la regió.