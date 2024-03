Emotiva Ofrena de Flors a Alzira

La ciutat d’Alzira s’ha engalanat avui amb la celebració de l’Ofrena de Flors, un dels moments més esperats i emotius de les festes falleres.

Des de les 5 de la vesprada els carrers s’han omplert d’una bulliciosa activitat. Amb fallers, falleres i ciutadans de totes les edats preparant-se per a aquest esdeveniment tan especial.

Amb destresa i dedicació, cada comissió fallera ha treballat per confeccionar els seus ramells de flors. Creant autèntiques obres d’art floral que han desplegat tota la seva bellesa i creativitat. Des de les roses vermelles fins als crisantems blancs. Els colors roig, rosa i blanc s’han unit per crear una exhibició que ha captivat l’atenció de tots els qui han tingut el privilegi de contemplar-la.

Quan ha arribat l’hora de l’ofrena, els carrers s’han omplert de vida i emoció. Amb passos fermes i decidits, els més de 6000 falleros i falleres de les 35 comissions falleres d’Alzira s’han dirigit cap a la plaça major. Portant amb ells ells seus ramells de flors amb tot l’amor i la devoció del món.

En arribar, l’atmosfera s’ha tornat màgica, amb el so de la música en directe que ha acompanyat la desfilada de totes les falleres i els seus ramells .

Per a molts, l’Ofrena de Flors no només ha sigut una tradició, sinó una expressió viva de la cultura i l’esperit comunitari que ha definit Alzira. En aquest dia, tots s’han convertit en partícips d’una història que ha perdurat durant segles. Recordant-nos la importància de preservar i valorar les nostres arrels i tradicions. A través de l’ofrena de flors, Alzira ha demostrat una vegada més la seva força com a poble i la seva capacitat per unir-se en celebració i devoció.