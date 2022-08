El regidor d’Esports, Fernando Pascual junt amb el tècnic del departament, el responsable d’instal·lacions esportives i el tècnic de l’empresa encarregada del manteniment de la gespa natural han visitat l’Estadi Municipal Lluís Suñer per comprovar de primera mà l’estat del terreny de joc.



Després de realitzar un reconeixement visual junt amb els tècnics per tota la instal·lació, el regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha manifestat la seua preocupació per l’estat de la gespa: “Em preocupa com es troba el camp. Veig que l’estat ha empitjorat des del passat 6 d’agost quan vaig assistir al partit amistós de pretemporada entre l’U.D. Alzira contra el UCAM Múrcia C.F.”



Tant el regidor com els tècnics hi han mantes una reunió on s’hi ha rendit compte dels motius que han dut al fet que el terreny de joc es trobe en la situació actual. L’empresa encarregada del manteniment de la gespa ha assenyalat a la situació meteorològica extrema que estem patint al llarg de tot l’estiu, especialment esta última setmana, a més se suma la proliferació de plagues derivades de la calor així com les obres derivades de la instal·lació del nou model de reg.



A la reunió s’ha acordat que es demanaran tots els informes necessaris de totes les actuacions que s’han realitzat al camp durant el període estiva, a més d’un informe meteorològic per veure com la calor ha pogut afectar. A l’encontre també s’ha decidit per recomanació tècnica que no es puga entrenar durant tres setmanes, autoritzant els entrenaments al camp de gespa natural de Xixerà.



Des de la regidoria d’Esports s’ha convocat una reunió urgent amb l’U.D. Alzira per valorar situació actual i marcar les línies d’actuació de cara a la nova temporada.