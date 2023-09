En festes, els xiquets i xiquetes de l’Alcúdia aprenen a fer fanalets

Totes i tots hem fet alguna vegada un fanalet en les festes del nostre poble

Però per aquelles personetes que no sàpiguen fer-ne, en l’Alcúdia s’ha portat a terme un Taller de Fanalets. Per a que tota la família aprenga a fer un fanalet i lluir-los en la cercavila que se celebra a la nit, pels carrers de la ciutat.

Amparo Martí, membre de la Colla Dimonis Enroscats de l’Alcúdia explicava detalladament quina és la millor manera de buidar els melons i principalment, com es fa la tapadoreta. Element que els xiquets i xiquetes troben més complicat de fer. Tota la creativitat plasmada en un melons d’algers que han de tindre unes característiques determinades.

També, Saúl Ibáñez, President de la Colla Dimonis Enroscats de l’Alcúdia es mostrava satisfet per l’afluència de públic que ha assistit al taller. Organitzar per ells mateixa junt a la Colla La Rosca.