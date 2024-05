La Fundació ASFPLANT, entitat vinculada a l’Associació Professional de Flors, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana. Posa en marxa junt a l’Associació Valenciana d’Artrosi i Osteoporosi AVAO. Una ruta accessible en el llit del riu Túria per a les persones amb mobilitat reduïda.

Un projecte amb la col·laboració de Caixa Popular, Grup Ugarte i la Fundació Horta Sud.

L’objectiu, que les persones amb mobilitat reduïda puguen gaudir de les infraestructures verdes en igualtat de condicions que les persones amb una mobilitat completa. De manera que tinguen accés als beneficis que suposa el contacte amb la naturalesa tant per a la salut física com per a la salut mental. La iniciativa contempla les actuacions en diversos trams del vell llit del Túria en plena ciutat de València.

El projecte durà a terme un estudi dels plans detallats del llit, un disseny de la ruta accessible, una senyalització de la ruta i, previsiblement, al me d’octubre. Quan les temperatures no siguen massa elevades, una inauguració del recorregut oberta a tots els col·lectius implicats.

La part econòmica serà sufragada, en part, per una ajuda de la Fundació Horta Sud dins de la convocatòria de ‘Projectes que canvien el món’ 2024. Així mateix, l’actuació compta en les primeres fases amb la col·laboració de l’Ajuntament de València a través de l’àrea de parcs, jardins i biodiversitat urbana.