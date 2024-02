Contempla controls informatius en punts clau de trànsit de patinets elèctrics, el lliurament de jupetins reflectors i xarrades en els instituts

L’objectiu és conscienciar sobre la importància de complir les normes i millorar la convivència amb altres mitjans de transport i amb els vianants

L’Ajuntament de Quart de Poblet, a través de la regidoria de Mobilitat en col·laboració amb la Policia Local. Ha posat en marxa una campanya informativa i de conscienciació per a fomentar el bon ús del patinet elèctric. Que solament poden conduir les persones majors de 16 anys.

En el marc de la campanya, s’ha començat a impartir xarrades en centres escolars. Les primeres d’elles aquest dimarts a l’alumnat de 4t de l’ESO de l’IES Riu Túria. A les quals seguiran dijous que ve les dirigides als alumnes de Batxiller del mateix centre i es continuarà amb la planificació dissenyada per a arribar al major nombre possible d’alumnes i alumnes.

També s’ofereix informació a peu de carrer per part dels agents de la Policia Local en els diferents controls informatius que s’instal·laran en punts clau de trànsit de patinets. Principalment a l’entorn dels centres escolars.

L’alcaldessa, Cristina Mora, ha explicat que “sabem que els accidents més importants es produeixen per falta de visibilitat dels patinets i les persones que els condueixen. Per aquest motiu, en el marc de la campanya de conscienciació que hem llançat. Els agents de la Policia Local entregaran en els diferents controls un jupetí reflector a aquells usuaris i usuàries de patinets elèctrics”.

La campanya compta amb informació en OPIS, cartells i díptics amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de complir les normes de la Direcció General de Trànsit

Ha afegit que “volem incidir en els centres educatius, ja que s’ha incrementat l’ús dels patinets per a acudir a les classes. Precisament, els menors no solen tindre coneixements en matèria de circulació”.

La campanya compta amb informació en OPIS, cartells i díptics amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de complir les normes de la Direcció General de Trànsit i millorar la convivència amb altres mitjans de transport, així com protegir tant els usuaris i usuàries de patinets com als i les vianants.

La campanya es desenvoluparà en tot el municipi per a explicar i informar d’aspectes com l’ús del casc. La prohibició de circular per la vorera o carril bici vorera, zones per als vianants o vies interurbanes. Tampoc es pot circular per carrers en sentit contrari o transportar a altres persones.

A més, no es permet l’ús d’auriculars, telèfons mòbils o qualsevol altre mitjà o sistema de comunicació manual mentre se circula. S’incidirà en què és obligatori l’enllumenat i els reflectors, a més d’incidir en la velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora i que en els passos de zebra s’ha d’anar sempre desmuntat.