‘Enamorats de Torrent’: Els majors de Torrent celebraran Sant Valentí

El pròxim 14 de febrer, el Centre Cívic Les Amèriques acollirà un berenar i ball per als majors del municipi

S’acosta Sant Valentí i des de l’àrea de Servicis Socials de l’Ajuntament de Torrent s’ha organitzat un esdeveniment molt especial pensat per als més majors del municipi.

Una vesprada de diversió i ball, que tindrà lloc el pròxim 14 de febrer a les 18:00h en el Centre Cívic Les Amèriques.

Una vesprada per a gaudir en companyia d’amics i veïns. A més de ball, s’oferirà als assistents un berenar de xocolate amb xurros, cortesia de l’Ajuntament de Torrent. Una iniciativa pensada per a totes les persones majors del municipi que vulguen assistir, on es donarà prioritat als usuaris amb carnet de centres de majors de Torrent, fins a completar aforament. En l’entrada es proporcionarà un tiquet vàlid per a gaudir del berenar.

D’esta manera, l’Ajuntament de Torrent vol expressar el seu compromís amb el benestar dels nostres majors, reconeixent el seu important paper i celebrant l’amistat i l’afecte.