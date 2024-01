El primer termini per a la presentació de projectes s’obrirà a la fi del primer trimestre de 2024, i al llarg de l’any hi haurà altres dos convocatòries perquè els ajuntaments presenten sol·licituds sense cap pressió

Un total de 264 consistoris han rebut este divendres, tal com va avançar la vicepresidenta Natàlia Enguix, un missatge amb els diners assignats i amb el qual podran “planificar les seues necessitats a curt i mitjà termini”

La vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natália Enguix, ha comunicat este divendres als ajuntaments de la província la seua assignació en el nou Pla Obert d’Inversions, un programa quadriennal que compta amb una dotació global de 350 milions d’euros, enfront dels 288 milions de la passada legislatura.

“D’esta manera complim la paraula que vam donar als alcaldes i alcaldesses que els donaríem esta quantitat a principis de gener, una vegada coneguérem l’actualització del padró que fa l’INE”, ha assenyalat la mateixa Enguix, qui s’ha comunicat amb els responsables locals a través de Whatsapp i correu electrònic, coincidint amb la vespra de la festivitat dels Reis Mags.

La també responsable de Cooperació Municipal explica que les bases del Pla Obert d’Inversions i les quantitats anunciades este divendres als consistoris s’aprovaran en el ple ordinari de gener, que tindrà lloc a final de mes.

“En eixe moment podrem donar més detalls de la primera convocatòria de l’any en la qual podran presentar-se projectes, que previsiblement s’obrirà a la fi del primer trimestre”, ha detallat Enguix, qui ha recordat que hi haurà dos terminis més al llarg de l’exercici perquè els municipis “presenten les seues sol·licituds d’obres sense pressions i sense por de no disposar de temps per a executar-les”.

El Pla Obert d’Inversions va ser presentat el passat 4 de desembre a Torrent pel president de la Diputació, Vicent Mompó, i la vicepresidenta Natàlia Enguix, els qui van destacar la partida inversora més elevada en la història de la corporació, però sobretot “les facilitats que s’oferiran als ajuntaments perquè, més enllà de l’anunci, puguen executar les obres que ens proposen”. El programa compta amb “340 milions d’euros per als municipis i altres 10 milions per a les mancomunitats, la qual cosa suposa que cada any invertirem a les nostres comarques més de 87 milions enfront dels 72 milions de la passada legislatura”, ha afegit Enguix.

Al costat de l’esforç inversor, el més significatiu són “les novetats que introduïx el pla per a ajudar els ajuntaments a executar els projectes, amb l’objectiu que els diners amb els quals es financen acabe repercutint íntegrament en els municipis i millorant la qualitat de vida de les persones que en ells habiten”. En este sentit, “en el govern provincial compartim la visió que tenim de treballar el municipalisme”, ha assegurat la vicepresidenta.

Quant a la fórmula de repartiment, “hem potenciat variables com la població i la població estacional i les zones verdes i paratges naturals, al mateix temps que s’introduïx un nou criteri que puntua de manera favorable, com és pertànyer a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere de la Diputació”. Natàlia Enguix recorda que el programa inversor inclou les ajudes del cicle integral de l’aigua, el pla Reacciona i l‘energia, i ha puntualitzat que al tractar-se d’un pla pluriennal, “la corporació no haurà de demanar enguany cap préstec, ajustant el pressupost a les necessitats reals dels municipis”.

Principals novetats i incentius

La vicepresidenta primera i diputada de Cooperació, Natàlia Enguix, ha destacat l’esperit nou del Pla Obert d’Inversions, ja que “afavorix i impulsa projectes arriscats i innovadors que poden transformar els nostres municipis i ciutats”. Enguix, responsable a més d’Igualtat, ha avançat que el pla “també incentivarà l’eficiència urbana, amb més espais verds, i l’urbanisme amb perspectiva de gènere”.

En este sentit, Enguix ha anunciat “la convocatòria d’una conferència anual que reconeixerà eixos projectes transformadors i que constituïsquen exemples de bones pràctiques”, i ha puntualitzat que els consistoris disposaran de ma