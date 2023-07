Ens Uneix ha enviat un comunicat on detalla les condicions que ha demanat a Mompó per incorporar-se al seu executiu

Ens Uneix s’ha oferit a entrar en el govern de la Diputació de València per a impedir l’accés de VOX a l’executiu provincial. L’entrada de la formació d’Ontinyent en el govern de la Diputació donaria a Vicent Mompó la majoria simple en la institució i l’estabilitat necessària per a governar.

Ens Uneix ha enviat un comunicat on detalla les condicions que ha demanat a Mompó per incorporar-se al seu executiu. Es tracta d’inversions per uns 15 milions d’euros per a la Vall d’Albaida que afectarien també a competències de la Generalitat. Demanen la finalització i obertura del nou hospital general, la construcció del nou Palau de justicia, el desdoblament de la ronda sud que dona accés al nou hospital i el desdoblament de la carretera CV 60. També reclamen la creació del clúster del tèxtil autonòmic amb seu a Ontinyent.

Ara ENS UNEIX sotmetrà als seus militants aquest acord mentre s’espera la resposta del president de la Diputació a les condicions exigides