El servici de Mobilitat Sostenible ha donat este dijous per finalitzada la construcció del nou carril bici de General Avilés, que ha entrat immediatament en funcionament. El nou eix ciclable es desplega ja en l’avinguda del General Avilés des de Pío Baroja fins l’avinguda del Mestre Rodrigo, al llarg de 690 metres. El carril és bidireccional, de 2,30 metres d’amplària de mitjana i està segregat en calçada, exceptuant les necessàries connexions amb els carrils bici existents en vorera.

L’actuació, com totes les executades pel servici de Mobilitat, ha incorporat noves millores en l’accessibilitat per als vianants. En concret, ha inclòs l’ampliació dels espais per a vianants, especialment en la intersecció entre General Avilés i el carrer de Terrateig en passar el carril bici de vorera a calçada i haver alineat el pas de vianants reduint la longitud de l’encreuament. També s’han eliminat els semàfors en l’accés i eixida al carrer de Terrateig donant prioritat a les persones vianants, i reubicat el pas de vianants de General Avilés al costat de la rotonda de l’avinguda de Pío Baroja acostant-lo al nou encreuament ciclista i millorant el recorregut i l’accessibilitat per als vianants.

A més, com ha apuntat el regidor Giuseppe Grezzi, al costat de les millores previstes, “coincidint amb l’execució de l’obra el servici de Mobilitat ha executat una millora addicional, que és bona tant per als vianants com per a millorar la connexió ciclista entre València i Mislata. I és que hem completat la connexió d’este nou carril amb el carril existent en Pío Baroja, anellant tota la rotonda amb un carril bici segregat i baixant a la calçada eixe tram de carril bici que erròniament es construïa antany sobre la vorera. A partir d’este eix l’entrada al Parc de Capçalera és directa i la connexió ràpida, segura i sostenible entre els veïns i veïnes de Mislata i València per a desplaçar-se a treballar, estudiar o simplement per oci amb bicicleta o patinet, més còmoda que mai”.

A més d’este eix, cal recordar que la connexió ciclista per General Avilés es completarà fins a l’avinguda de Pius XII i per l’avinguda de les Corts Valencianes, entre Pius XII i el carrer de la Safor, amb un segon projecte adjudicat a Bertolín per un import de 362.715,65 euros (IVA inclòs) i que disposa d’una ajuda concedida pel fons IDAE (partida pressupostària provinent dels Fons de Desenvolupament Regional de la Unió Europea) de 167.832,99 euros. D’esta manera, el districte de Campanar guanyarà 2.089 metres de xarxa ciclista amb els dos projectes.

