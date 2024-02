L’Ajuntament de Sueca premia els seus ciutadans amb targetes regal per fomentar el comerç local.”

“El suport dels ciutadans fa possible una campanya exitosa per potenciar el petit comerç a Sueca.”

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç i Turisme, ha posat en marxa enguany una nova campanya amb el títol ‘Enamorats del Comerç i l’Hostaleria de Sueca’. Amb motiu de la festivitat de Sant Valentí. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l’associació Arrima’t i del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges; i l’objectiu ha consistit. Una vegada més, a beneficiar al xicotet negoci de la ciutat.

Ahir a la vesprada, en el saló de plens de l’Ajuntament, va tindre lloc el lliurament de les targetes premiades amb 50 euros cadascuna. Per a consumir en els comerços adherits a la campanya, als ciutadans i ciutadanes afortunats. A l‘acte va assistir l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Comerç i Turisme, Manoli Egea. Les també regidores, Carmen Pérez i Àngela Marí; i el president de l’associació Arrima’t, Tony Landete.

“Ha sigut una campanya que hem iniciat enguany, i la veritat és que estic molt satisfeta perquè els vaig comentar a les dos associacions que tenim a Sueca, Arrima’t i el Gremi d’Hostaleria, la idea que tenia de posar-la en marxa, per a beneficiar al comerç local, i de seguida van voler adherir-se aportant ells també una quantitat econòmica”, ha assenyalat la regidora de Comerç i Turisme, Manoli Egea, qui ha valorat molt positivament el resultat, “vull donar les gràcies a la ciutadania per haver respost tan bé. En total han sigut 37 targetes, per valor de 1.850 euros, que revertiran en el comerç local”.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, va mostrar també el seu agraïment a la ciutadania pel suport a una campanya que s’ha dut a terme amb la pretensió de beneficiar les compres a Sueca, ja que els diners entregats es quedaran en el xicotet comerç. “Són campanyes que es fan des de l’ajuntament. Portem ja anys innovant, i consolidant unes altres; i estem segurs que esta tindrà una continuïtat. La sensació, després de parlar amb els comerços locals, és molt positiva”.

Des de l’associació de comerç local Arrima’t, van mostrar la seua predisposició a col·laborar des del primer moment “en una campanya que, en un principi, semblava un projecte més senzill però que s’ha convertit finalment en una cosa molt més ambiciosa. A més, és una manera d’agrair als nostres consumidors la seua confiança i suport durant tot l’any”, ha afirmat el seu president, Tony Landete.